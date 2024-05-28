На мероприятии может состояться окончательная презентация процессоров Intel Arrow Lake-S.

Начало двухдневной конференции Intel Innovation 2024 в этом году запланировано на 24 сентября и снова пройдёт в Сан-Хосе, штат Калифорния, США, сообщает ComputerBase.

Источник изображения: Ryan, Unsplash

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Помимо прочего, ожидается, что на данном мероприятии компания окончательно представит процессоры Arrow Lake, по крайней мере, для настольного сегмента. Ожидаемо, много внимания на мероприятии будет уделено теме искусственного интеллекта (ИИ). Наверняка компания будет продвигать мобильные процессоры Lunar Lake с более чем 100 TOPS совокупной производительности в задачах ИИ, а также другие свои продукты, включая решения для серверного сегмента.

Недавно Intel подтвердила, что семейство процессоров Intel Arrow Lake-S выйдет на рынок в четвёртом квартале. Это совершенно новые процессоры с новыми архитектурами ядер, интегрированной графикой Xe-LPG семейства Alchemist, встроенными нейронными блоками, улучшенной поддержкой памяти DDR5, большим количеством линий PCIe Gen 5 и другими улучшениями. Процессоры используют новый сокет LGA 1851 и им потребуются новые материнские платы с чипсетами 800 серии.

Intel планирует раскрыть некоторые подробности об Intel Arrow Lake-S на предстоящей выставке Computex 2024, не исключено, что производители материнских плат покажут некоторые из своих будущих моделей.