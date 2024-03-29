Новинки могут появиться в этом году.

В базе данных грузовых деклараций накануне нашли информацию не только о тестовых процессорах AMD из различных семейств, но и о новой дискретной графике Intel, сообщает Wccftech. Судя по всему, компания рассылает для тестирования квалификационные образцы различных видеокарт, в основе которых два графических процессора с обозначениями G10 и G21.

Источник изображения: Malachi Brooks, Unsplash

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Ранее о разработке графических процессоров BMG-G10 и BMG-G21 сообщал YouTube инсайдер RedGamingTech. Инсайдер утверждал, что G10 предназначен для видеокарт высокого класса с энергопотреблением до 225 Вт, а G21 — для видеокарт среднего класса с энергопотреблением до 150 Вт. Официально характеристики видеокарт не называются, как и точные сроки выпуска, но в Wccftech полагают, что Intel может догнать RTX 4070 от NVIDIA со своим новым флагманским графическим ускорителем.

Источник изображения: Wccftech

На днях автор ресурса Igor’s LAB опубликовал некоторые подробности о мобильных процессорах Intel Lunar Lake с графикой Battlemage. Со ссылкой на различные документы специалист отметил, что новая интегрированная графика может быть до двух раз производительнее аналогичных решений Alchemist.