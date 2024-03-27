Появились некоторые подробности о будущих процессорах Intel.

Немецкий специалист Igor’s LAB поделился подробностями о будущих процессорах Intel Lunar Lake, опубликовав фотографию тестовой платформы. Как сообщалось ранее, процессоры Lunar Lake ориентированы на сегмент тонких и лёгких, но производительных ноутбуков.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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Ожидается, что в семействе будут модели с количеством ядер до восьми, конфигурация предполагает сочетание производительных и эффективных ядер по формуле 4+4. Производиться вычислительные плитки будут по технологии TSMC N3B.

Также в Lunar Lake будет интегрирован более быстрый нейронный блок NPU и новая графика Battlemage. По информации Igor’s LAB, в максимальной конфигурации графика предложит 8 блоков Xe-Core и будет значительно быстрее решений текущего поколения — до двух раз в некоторых сценариях.

Источник изображения: Igor's LAB

Также специалист сообщает, что разработка чипов ведётся в сотрудничестве с Microsoft для обеспечения наилучшей совместимости процессоров и операционной системы Windows 11. Как известно, в этом году ожидается крупное обновление ОС, которое принесёт ещё больше возможностей на базе ИИ.

На опубликованной фотографии видно, что процессор состоит из трёх основных «плиток» (кристаллов), а рядом расположены два чипа LPDDR5X памяти. Как отмечают в Wccftech, корпус процессора выполнен в форм-факторе 2833BGA, примерные размеры 27,5×27 мм. Igor’s LAB также опубликовав схему ввода-вывода, на которой показана поддержка различных интерфейсов, включая:

eDP1.5

HDMI 2.1, DP2.1 (USB Type-C)

Wi-Fi 7 и BT6

GbE LAN

SPI/THC

TBT4/USB4 (USB Type-C)

PCIe Gen5

PCIe Gen4

USB 2/3

UFS 3.1

Накануне в базе данных SiSoftware появилась запись для ноутбука Samsung Galaxy Book5 Pro следующего поколения на базе 8-ядерного процессора Lunar Lake.