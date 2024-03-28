Вероятно, компания приступила к рассылке тестовых образцов.

Похоже, AMD начала рассылку тестовых процессоров на базе архитектуры Zen 5 из мобильных семейств Strix Point и Fire Range, сообщает Wccftech со ссылкой на находку Twitter (заблокирован в РФ) блогера @harukaze5719.

Источник изображения: Timothy Dykes, Unsplash

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Согласно интерпретации кодовых обозначений от специалистов Wccftech, две модели из семейства AMD Strix Point относятся к категории STRIX1 и настроены на работу при базовом TDP 28 Вт. Это монолитные чипы, ориентированные на массовый сегмент ноутбуков. По слухам, также существует категория STRIX2 — это более производительные чиплетные APU с более продвинутой интегрированной графикой.

Источник изображения: Wccftech, @harukaze5719 в Twitter (заблокирован в РФ)

Гибридные процессоры AMD Strix Point (STRIX1) будут иметь до 8 ядер и 16 потоков, интегрированную графику RDNA 3+ с количеством вычислительных блоков до 12, улучшенные нейронные блоки NPU, от которых ожидают трёхкратного прироста производительности относительно текущих процессоров Hawk Point.

Считается, что AMD Fire Range — это адаптация настольных чиплетных процессоров в BGA корпусе для ноутбуков, как и в случае с текущей линейкой Dragon Range. Две перечисленные модели включают 16- и 8-ядерный процессоры, оба настроены на работу при базовой мощности 55 Вт.

Презентацию процессоров AMD Strix Point ожидают в этом году, Fire Range в начале следующего.