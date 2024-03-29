Две модели нашли в базе данных грузовых деклараций.

Информацию о процессорах AMD Granite Ridge тоже нашли в базе грузовых деклараций, сообщает VideoCardz. Перед этим энтузиасты отыскали в базе подробности о процессорах AMD Strix Point и Fire Range. Похоже, AMD рассылает образцы будущих процессоров для тестирования. Что касается новых настольных моделей Granite Ridge, в базе фигурируют две модели, из кодовых наименований которых можно получить информацию о некоторых характеристиках.

Источник изображения: Nassim Allia, Unsplash

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Одна из моделей 6-ядерная и обладает базовым TDP, равным 105 Вт, её код OPN 100-000001290-21, а степпинг — A0. Другая модель 8-ядерная, её базовый TDP равен 170 Вт, код OPN 100-000001404-21, степпинг — B0. Таким образом, становятся известны два уровня мощности, которые AMD будет использовать в будущих настольных процессорах. Также интересно, что на данный момент эти модели используют кристаллы двух разных степпингов.

Источник изображения: VideoCardz

Официально о будущих процессорах AMD Granite Ridge мало что известно, компания не назвала дату выпуска, но есть вероятность, что подробная информация появится на выставке Computex 2024, а запуск состоится в третьем или четвёртом квартале текущего года.

По слухам, процессоры семейства Granite Ridge предложат до 16 ядер и будут использовать такой же кристалл ввода-вывода, что и текущие модели Raphael. Инсайдеры полагают, что AMD также выпустит новые материнские платы 700-серии, в числе преимуществ которых может быть поддержка Wi-Fi 7 и ряд конструктивных улучшений для поддержки более скоростных модулей памяти.