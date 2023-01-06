И только потом настанет черёд выпускать «боевого мага» Battlemage.

Вопреки блуждающим слухам, Intel неоднократно заявляла, что работа над следующими поколениями дискретной графики Arc продолжается, причём часть команды уже занимается третьим поколением Xe3-HPG для серии видеокарт под кодовым названием Celestial. Запуск первого поколения Alchemist нельзя назвать лёгким, компания столкнулась с рядом трудностей и отстала от первоначального графика. Сейчас ведётся активная доработка программного обеспечения и, нужно сказать, в этом компания добивается значительных успехов. Как сообщает ComputerBase со ссылкой на YouTube блогера и инсайдера RedGamingTech, возможно, Intel выпустит несколько обновлённых видеокарт Alchemist перед тем, как перейти к следующему поколению Xe2-HPG под названием Battlemage. Будет ли это работа над ошибками, планируются ли какие-то значимые изменения в архитектуре или технологиях производства, неизвестно, но есть предполагаемый план выпуска, к которому всё же стоит относиться крайне скептически.

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По данным инсайдера, в планах выпустить две новые видеокарты Arc в базовом семействе Alchemist, которые уплотнят разрыв между моделями начального A3 и среднего класса A5. Обе получат 6 ГБ видеопамяти, целевой уровень TDP до 150 Вт и запланированы на промежуток с середины первого по третий квартал этого года. Данных о графических процессорах нет, но можно вспомнить очень давние инсайды о возможности появления вариантов DG2-384EU и DG2-256EU, в первом до 3072 шейдерных блоков и 192-битный интерфейс памяти, во втором до 2048 шейдеров и 128-битный интерфейс. О реальном существовании этих GPU ничего не известно, компания использует два основных чипа для всех видеокарт, отключая функциональные блоки — это DG2-512EU и DG2-128EU.

Обновлённые варианты Alchemist+ могут выйти в третьем и четвёртом квартале этого года, здесь предсказывается, вероятно, появление двух новых графических процессоров ACM+ G20 и G21, а количество видеокарт на их основе неизвестно. Вариант G20 должен стать основой видеокарт с целевым уровнем мощности 75…100 Вт, они придут на замену самым младшим моделям, таким как Arc A310 и A380. Вариант G21 станет основой видеокарт среднего класса мощностью 175…225 Вт, аналогов Arc A580 и A750.

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План, на который указывает инсайдер, говорит о начале подготовки к выпуску видеокарт Battlemage в первом квартале 2024 года. Во втором квартале планируют выпустить первое решение мощностью до 225 Вт для энтузиастов. Чуть позже, решения мощностью до 150 Вт, которые заменят текущий стек моделей Arc A770, A750 и A580 класса 175…225 Вт, т.е. новые решения в данной категории должны быть до 33% эффективнее.