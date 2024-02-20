Они будут основаны на процессорах AMD и графике NVIDIA.

Китайская компания Colorful собирается выпустить под брендом Colorfire ноутбук с процессором AMD и дискретной графикой NVIDIA, сообщает VideoCardz со ссылкой на китайский ресурс ITHome и сообщение Colorful в социальной сети Weibo. Интересно, во-первых, что Colorfire возвращается к сотрудничеству с AMD, во-вторых, что новый ноутбук войдёт в забавную и красочную линейку Meow с котиками. Ранее в линейке Meow были выпущены различные комплектующие, включая видеокарты и материнские платы. В линейке два маскота, рыжий полосатый кот и британская короткошёрстная кошка, им соответствуют два цветовых оформления: светло-оранжевый и тёмно-фиолетовый соответственно.

Анонс компании Colorful в социальной сети Weibo. Источник изображения: Colorful, Weibo

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Презентация ноутбука запланирована на 23 февраля. Китайские СМИ ожидают, что ноутбуки будут основаны на процессорах AMD Ryzen серии 8040, что логично. Это новая серия от AMD, представленная в начале года и помимо прочего предлагающая улучшенные нейронные сопроцессоры NPU. На то, что ноутбуки будут предлагать различные ИИ-функции, намекают отметки AMD AI PC в анонсах компании.

Накануне стало известно о продолжающейся работе AMD над поддержкой своих NPU в Windows 11, одной из текущих задач является реализация мониторинга загрузки NPU в диспетчере задач операционной системы.

На данный момент неизвестны конфигурации, цены и дизайн ноутбуков Meow. Как минимум, планируются модели под названиями MEOW R15 24 и MEOW R16 24, их заметили в базах данных сертификационных центров. Предположительно, это 15- и 16-дюймовые ноутбуки с блоками питания мощностью 180 Вт и 230 Вт. Это позволит оснастить их дискретной графикой уровня RTX 4060 или 4070.