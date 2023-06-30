Поднимут ли котики продажи RTX 4060?

Компания Colorful объявила на китайской платформе bilibili о расширении «кошачьей» линейки видеокарт Meow (кит. 喵呜) под брендом Colorfire. Ранее была представлена GeForce RTX 4060 Ti в бело-мандариновой расцветке Orange Shadow (кит. 橘影), теперь в таком цветовом исполнении доступна и новая RTX 4060, более того, появился ещё один вариант с сочетанием тёмно-серого и фиолетового Purple Shadow (кит. 影紫). Интересно, помогут ли котики продажам RTX 4060, цветовое исполнение видеокарт довольно необычное, в сборке они будут смотреться интересно.

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Варианты GeForce RTX 4060 в серии Meow оснащаются двухвентиляторными системами охлаждения и довольно компактны. В конструкции варианта Purple Shadow используется цельным алюминиевый радиатор с развитой поверхностью и пара 6-мм тепловых трубок. Обзоры появились на китайских ресурсах, карта греется до 63°C в FurMark, в самой горячей точке температура достигла 73°C после часа тестирования, пишет ресурс ZOL. Цена видеокарты начинается от 2599 юаней, на момент написания это около 32000 рублей.