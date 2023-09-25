Корпус, материнская плата, накопители, видеокарты уже есть.

Компания Colorful продолжает расширять серию компьютерных комплектующих с котиками MEOW, для тематической сборки уже есть практически все комплектующие: материнские платы, корпус, видеокарты были представлены ранее, есть твердотельные накопители, а теперь становится доступна оперативная память, сообщает ITHome.

На Китайской торговой площадке JD.com появился двухканальный 32-гигабайтный комплект DDR5-6000 с двумя модулями по 16 ГБ. Память оснащается теплораспределителями в бело-оранжевом цветовом исполнении. На модулях также присутствует принт с отпечатками кошачьих лап, изображение одного из маскотов серии, рыжего кота Бобби, полоса RGB подсветки в верхней части. Модули работают с задержками CL40 и стоят в Китае 699 юаней (около 9200 рублей по курсу на момент написания).

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Бело-оранжевое оформление не единственное в серии MEOW, ранее была представлена видеокарта в чёрно-фиолетовом, главным героем в данном случае выступает британская короткошёрстная кошка-ниндзя со странным именем A+.