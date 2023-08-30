Первые комплектующие посвящены рыжему коту Боби.

Компания Colorful Technology представила целую серию компьютерных комплектующих с котиками, сообщает TechPowerUp. Видеокарты и материнские платы серии Colorfire MEOW уже рассматривались в нескольких новостях, но тогда информация о них поступала исключительно из Китая, теперь, похоже, продажи распространяются на большее количество регионов. Colorful разработала два тематических дизайна: MEOW ORANGE с изображением рыжего полосатого кота по кличке Боби и MEOW PURPLE с изображением британской короткошёрстной кошки-ниндзя A+. Первыми на рынке появятся материнские платы, видеокарты и компьютерные корпуса MEOW ORANGE, варианты MEOW PURPLE станут доступны позднее.

В серии Colorfire MEOW доступны 8-гиговые версии видеокарт RTX 4060 и 4060 Ti MEOW-ORG, последняя оснащается трёхвентиляторной системой охлаждения, а базовая версия — двухвентиляторной. Материнская плата B760M-MEOW WIFI D5 ORANGE выполнена в компактном форм-факторе micro-ATX, использует белую печатную плату и радиаторы, поддерживает процессоры Intel Core 12-го и 13-го поколения, память DDR5. Также плата оснащена тремя слотами M.2 PCIe Gen 4 для накопителей.

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Корпус серии MEOW формата micro-ATX разработан в сотрудничестве с компанией Segotep, спереди корпус имеет сетчатые сегменты для циркуляции воздуха, боковая панель выполнена из закалённого стекла и обеспечивает хороший обзор внутреннего пространства.