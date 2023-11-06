Информация исходит от инсайдера Kopite7kimi.

Krzysztof Hepner, Unsplash

По слухам, NVIDIA готовит несколько видеокарт GeForce RTX 40 SUPER, на прошлой-позапрошлой неделе активно обсуждались их возможные характеристики и цены. Теперь есть информация о наиболее вероятных сроках презентации, скорее всего, официально о видеокартах расскажут только в начале следующего года, на выставке CES 2024, сообщает VideoCardz со ссылкой на Twitter (заблокирован в РФ) инсайдера @kopite7kimi.

Как отмечают специалисты, NVIDIA уже забронировала три конференц-зала на предстоящей выставке, однако формат презентации GeForce RTX 40 SUPER неизвестен. Компания может провести как публичную презентацию прямо на CES 2024, так и организовать онлайн-включение для краткого анонса новых моделей.

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Ожидаются две или три видеокарты. Новый субфлагман GeForce RTX 4080 SUPER может получить полностью разблокированный графический процессор AD103 с 10240 CUDA-ядрами и 16 ГБ видеопамяти, RTX 4070 Ti SUPER приписывают 8448 ядер и 16 ГБ видеопамяти, RTX 4070 SUPER — 7168 ядер и 12 ГБ видеопамяти. Как утверждал инсайдер Kopite7kimi, для производства последних могут одновременно использовать разные GPU, а что касается энергопотребления, изменения ожидают только для RTX 4070 SUPER, она потребует на 20 Вт больше оригинальной модели.