Агрессивный для доминирования на рынке и сдержанный.

Слухи о потенциальном обновлении линейки видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 моделями Super появляются уже практически каждый день, хотя более или менее надёжные источники сообщили, что даже партнёры NVIDIA пока не получили никакой информации о характеристиках. Теперь информацией из своих источников поделился YouTube инсайдер Moore’s Law Is Dead, назвав два сценария для будущего обновления и ориентировочные цены.

Для начала стоит отметить, что инсайдер не ожидает применение флагманского графического процессора AD102 и увеличение объёма памяти в GeForce RTX 4080 Super. Модель якобы останется на AD103, а улучшения в подсистеме памяти ограничатся установкой более быстрых чипов GDDR6X со скоростью 24 Гбит/с. Один из сценариев предполагает доминирование на рынке, в таком случае RTX 4080 Super должны вывести на уровень производительности, превышающий показатели RTX 4080 на 9…15%, а цена видеокарты должна быть установлена в диапазоне 999…1199 долларов США. Также сценарий предполагает выпуск RTX 4070 Ti Super 16 ГБ и RTX 4070 Super 12 НБ, которые будут примерно на 5% быстрее и на 100…200 долларов дешевле RTX 4080 и RTX 4070 Ti. В таком случае дальнейший выпуск последних будет нецелесообразен, а RTX 4070 подешевеет.

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Второй сценарий менее агрессивен и предполагает, что GeForce RTX 4080 Super будет до 10% быстрее оригинальной видеокарты при цене 1199…1299 долларов, аналогично с другими перечисленными моделями — меньший прирост по более высокой цене. В данном случае, возможно, свернут производство RTX 4080.

Таким образом, достоверной и точной информации по поводу потенциального обновления до сих пор нет, но учитывая активность вокруг этой темы, можно допустить, что новинки готовятся и для их анонса подходящим является грядущий праздничный сезон или выставка CES 2024 в начале следующего года.

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