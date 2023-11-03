Повышение ожидается только у одной модели.

Fredrick Tendong, Unsplash

После первоначальных слухов о подготовке видеокарт Super в линейке NVIDIA GeForce RTX 40 инсайдеры приступили к публикации прогнозов в отношении потенциальных характеристик новых моделей. Как и прежде, отмечается, что NVIDIA может изменить спецификации в самый последний момент и рассматривает по несколько конфигураций для каждой модели, но на сегодняшний день инсайдер, известный в Twitter (заблокирован в РФ) под псевдонимом @kopite7kimi, утверждает, что две модификации Super сохранят энергопотребление эталонных моделей и лишь одна потребует на 10% больше энергии, передаёт Wccftech.

Ранее инсайдеры назвали три новые видеокарты: GeForce RTX 4080 Super, RTX 4070 Ti Super и RTX 4070 Super. Наименование Ti Super не вызывает доверия, поскольку ранее не использовалось, возможно, это потребовалось из-за незапланированного переименования RTX 4080 12 ГБ в RTX 4070 Ti на релизе. Что касается характеристик, RTX 4080 Super приписывают 10240 CUDA ядер, 16 ГБ или 20 ГБ видеопамяти, RTX 4070 Ti Super может получить 8448 CUDA и 16 ГБ памяти — эти видеокарты якобы сохранят TGP 320 Вт и 285 Вт соответственно.

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RTX 4070 Super может получить 7168 CUDA и 12 ГБ памяти. Модель получает наибольшую прибавку CUDA ядер, около 22% относительно базовой RTX 4070, энергопотребление в данном случае сложнее удержать на том же уровне, карта, по прогнозам инсайдера, потребует до 220 Вт вместо первоначальных 200 Вт.