Также названы характеристики двух других потенциальных видеокарт.

Timothy Dykes, Unsplash

Вот уже несколько недель инсайдеры сообщают о подготовке новых видеокарт в линейке NVIDIA GeForce RTX 40, за это время появилось много противоречивых и сомнительных слухов. Накануне разработчики HWiNFO добавили RTX 4080 Super в план обновления, а значит новые видеокарты действительно готовят, по крайней мере одну. Остаются неизвестными характеристики, цены и сроки выхода. Ситуацию сегодня немного прояснил Twitter (заблокирован в РФ) инсайдер @kopite7kimi, хорошо известный достаточно надёжными прогнозами в отношении планов NVIDIA.

По информации инсайдера, RTX 4080 Super всё-таки получит графический процессор AD103, полную его версию AD103-400 на 10240 CUDA-ядер. При этом инсайдер не называет характеристики подсистемы памяти и отмечает, что уверенности в названных спецификациях у него пока нет. По предположениям VideoCardz, с графическим процессором AD103 вряд ли стоит ожидать увеличения объёма памяти, этот GPU поддерживает шину до 256-бит, таким образом, увеличение памяти до 20 ГБ потребует урезания шины, что нелогично.

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Инсайдер также подтверждает слухи о GeForce RTX 4070 Ti Super и RTX 4070 Super, однако стоит признать, что сочетание Ti и Super выглядит крайне подозрительно, ранее NVIDIA всегда разделяла эти серии. В RTX 4070 Ti Super считается возможным применение как графического процессора AD103-275, так и сильно урезанного AD102-175. И в том и в другом случае предполагаемое количество CUDA — 8448 единиц. В RTX 4070 Super инсайдер ожидает графический процессор AD104-350 или AD103-175, 7168 CUDA.

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По информации VideoCardz, на сегодняшний день NVIDIA не назвала никаких новых спецификаций своим партнёрам, вероятность крупных релизов в этом году относительно невелика.