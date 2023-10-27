Слухи об обновлении субфлагманской видеокарты NVIDIA начинают подтверждаться.

Caspar Camille Rubin, Unsplash

Инсайдеры прогнозируют выход трёх новых видеокарт Super в линейке NVIDIA GeForce RTX 40, однако чаще всего обсуждается RTX 4080 Super. Похоже, вероятность появления этой модели действительно выше, разработчики программного комплекса для мониторинга и диагностики HWiNFO планируют добавить её поддержку в будущих релизах, уведомление об этом появилось на официальном сайте, сообщает OC3D.

На данный момент характеристики и цены новых видеокарт GeForce RTX 40 Super остаются неизвестными. По информации от специалиста, сопровождающего базу данных ресурса TechPowerUp, RTX 4080 Super будет основана на графическом процессоре AD103, а значит не стоит ожидать значительного прироста CUDA-ядер и увеличения объёма памяти. Этого же мнения придерживаются некоторые другие известные инсайдеры, хотя ранее появлялись слухи о том, что карта получит старший чип AD102 и 20 ГБ видеопамяти на 320-битной шине. По прогнозам, активация оставшихся функциональных блоков в AD103, повышение частот и замена чипов памяти на более скоростные может привести к повышению производительности до 10…15%.