По слухам, в этом заинтересованы Samsung и Qualcomm.

По слухам, AMD работает с Samsung и Qualcomm над адаптацией технологии FidelityFX Super Resolution (FSR) для мобильных чипов в будущих смартфонах. Об этом сообщает Wccftech со ссылкой на Twitter (заблокирован в РФ) блогера и инсайдера @Tech_Reve. Утверждается, что этот шаг направлен на усиление конкуренции с NVIDIA и её технологией DLSS, а также Apple и её MetalFX. В отличие от конкурентов, технология AMD отличается широкой совместимостью с различным оборудованием.

Как известно, Samsung уже работает в партнёрстве с AMD над интеграцией графики RDNA в мобильные чипы Exynos, поэтому появление поддержки FSR на них в том или ином виде кажется вполне правдоподобным прогнозом. Что касается Qualcomm, с учётом тенденций компания тоже может быть заинтересована в технологиях масштабирования изображения для повышения производительности, но обратиться ли она за помощью к AMD или будет использовать её наработки, достоверной информации об этом пока нет.