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Moleculo
AMD может выпустить видеокарту Radeon RX 7600 XT с 16 ГБ видеопамяти
Ранее считалось, что появятся модели на 10 и 12 ГБ.

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У AMD, возможно, есть планы по выпуску видеокарты Radeon RX 7600 XT с объёмом памяти 16 ГБ, сообщает Wccftech со ссылкой на информацию ресурса Benhclife. Это достаточно странно, поскольку ранее в Сети были замечены признаки подготовки модификаций на 10 и 12 ГБ — такая конфигурация выглядит более правдоподобно.

С другой стороны, нет ничего нового в ситуации, когда более слабые видеокарты получают больше видеопамяти, чем более производительные. Не исключено, что мы увидим много разных вариантов, у AMD существует огромный разрыв между RX 7600 начального класса и новейшими картами RX 7700 XT и 7800 XT среднего класса, потребуется несколько новых моделей, чтобы заполнить его.

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Теоретически, Radeon RX 7600 XT 16 ГБ может стоить в диапазоне от 300 до 350 долларов США. Можно предположить, что в основу видеокарты ляжет урезанный графический процессор Navi 32 всего с двумя кристаллами MCD.

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В Benchlife считают, что Radeon RX 7600 XT 16 ГБ могут представить в январе, как и NVIDIA GeForce RTX 3050 6 ГБ, о которой сообщалось ранее. В свою очередь, специалисты Wccftech напоминают, что AMD якобы готовит на 19 октября презентацию мобильного флагмана Radeon RX 7900M, процессоров Ryzen Threadripper PRO 7000. Также накануне в BIOS плат ASUS заметили поддержку новых настольных APU для платформы AM5.

#amd #amd radeon rx 7000 #amd radeon rx 7600 xt
Источник: wccftech.com
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