Ранее считалось, что появятся модели на 10 и 12 ГБ.

У AMD, возможно, есть планы по выпуску видеокарты Radeon RX 7600 XT с объёмом памяти 16 ГБ, сообщает Wccftech со ссылкой на информацию ресурса Benhclife. Это достаточно странно, поскольку ранее в Сети были замечены признаки подготовки модификаций на 10 и 12 ГБ — такая конфигурация выглядит более правдоподобно.

С другой стороны, нет ничего нового в ситуации, когда более слабые видеокарты получают больше видеопамяти, чем более производительные. Не исключено, что мы увидим много разных вариантов, у AMD существует огромный разрыв между RX 7600 начального класса и новейшими картами RX 7700 XT и 7800 XT среднего класса, потребуется несколько новых моделей, чтобы заполнить его.

реклама

Теоретически, Radeon RX 7600 XT 16 ГБ может стоить в диапазоне от 300 до 350 долларов США. Можно предположить, что в основу видеокарты ляжет урезанный графический процессор Navi 32 всего с двумя кристаллами MCD.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В Benchlife считают, что Radeon RX 7600 XT 16 ГБ могут представить в январе, как и NVIDIA GeForce RTX 3050 6 ГБ, о которой сообщалось ранее. В свою очередь, специалисты Wccftech напоминают, что AMD якобы готовит на 19 октября презентацию мобильного флагмана Radeon RX 7900M, процессоров Ryzen Threadripper PRO 7000. Также накануне в BIOS плат ASUS заметили поддержку новых настольных APU для платформы AM5.