Самая производительная дискретная графика AMD RDNA 3 для ноутбуков.

AMD готовится к расширению линейки мобильных дискретных видеокарт RDNA 3 и презентации флагманской видеокарты для ноутбуков, Radeon RX 7900M, сообщает Wccftech. По информации ресурса, RX 7900M будет оснащён урезанным чиплетным графическим процессором Navi 31 с 5-нм графическим кристаллом GCD и набором 6-нм кристаллов MCD с контроллерами памяти и кэшем. Не стоит рассчитывать на конфигурацию уровня настольных RX 7900 XTX, XT или GRE, но она должна быть значительно лучше того, что предлагает RX 7800 XT.

Ожидается, что RX 7900M получит в общей сложности 72 вычислительных блока CU и 4608 потоковых процессоров SP, что на 20% больше, чем у 7800 XT, и на 10% меньше, чем у 7900 GRE. Что касается памяти, графический процессор будет оснащён четырьмя MCD, которые обеспечат 256-битный интерфейс для 16 ГБ памяти. Видеокарта будет настроена на работу при энергопотреблении TGP 160 Вт с повышением до 200 Вт за счёт технологии SmartShift. Презентацию RX 7900M ресурс ожидает 19 октября, в этот же день могут представить новые процессоры AMD Ryzen Threadripper PRO 7000.

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Текущая линейка мобильных видеокарт RDNA 3 состоит из различных моделей Radeon RX 7600 и RX 7700 начального и среднего класса на базе графического процессора Navi 33.