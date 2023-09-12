Это были бы очень интересные варианты для среднего сегмента.

Как ранее объяснили специалисты, выпустив видеокарты на базе Navi 32 компания AMD завершила линейку графических процессоров RDNA 3 (ASIC), но не модельный ряд Radeon RX 7000, в нём ещё есть достаточно пространства для новых моделей и, похоже, представить их могут уже скоро. Как сообщает VideoCardz, компания PowerColor готовится представить модель RX 7600 XT, судя по номенклатуре моделей, регистрируемых в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Кроме этого, в заявке на сайте регулятора перечислены бело-розовая Radeon RX 7800 XT в исполнении Sakura, модель Radeon RX 6750 GRE, о которой ранее стало известно из слухов.

PowerColor RX 7600 XT Hellhound OC 12 ГБ (RX7600XT 12G-L/OC)

PowerColor RX 7600 XT Fighter OC 12 ГБ (RX7600XT 12G-F)

PowerColor RX 7600 XT Hellhound OC 10 ГБ (RX7600XT 10G-L/OC)

PowerColor RX 7600 XT Fighter OC 10 ГБ (RX7600XT 10G-F)

Что касается Radeon RX 7600 XT, эта карта ещё не анонсирована официально. Интересно, что заявка включает два варианта с конфигурациями памяти 10 и 12 ГБ. Как полагают специалисты VideoCardz, наиболее вероятные конфигурации видеокарт включают сильно урезанный графический процессор Navi 32, 192- и 160-битную шину памяти. Это может оказать серьёзное давление на 8-гиговые видеокарты NVIDIA среднего сегмента. Так или иначе, появление новых моделей существенно расширит выбор видеокарт AMD нового поколения в промежутке между существующими моделями RX 7600 за 269 долларов и RX 7700 XT за 449 долларов.