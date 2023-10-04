Неожиданная новинка, скорее всего, не потребует дополнительного питания.

Ganesh Ravikumar, Unsplash

NVIDIA готовит новый вариант GeForce RTX 3050 с 6 ГБ видеопамяти, сообщает Wccftech со ссылкой на свои источники. По информации ресурса, модель получит графический процессор под кодовым обозначением GA107-325-Kx (Ampere) и будет использовать печатную плату PG173 SKU 16. Количество исполнительных блоков остаётся неизвестным, но частота графического процессора снизится до 1470 МГц — это на 17% ниже, чем у оригинальной GeForce RTX 3050. Также 6-гиговый вариант получит 96-битную шину и низкий TGP 70 Вт, что позволит создавать модели без дополнительного питания. Ожидается, что RTX 3050 6 ГБ поступит в производство только в январе 2024 года, а в продаже появится позже.

Специалисты полагают, что это может быть ответ на Intel Arc A580, который, похоже, всё-таки поступит в продажу и будет конкурировать с GeForce RTX 3050 и Radeon RX 6600 в сегменте до 200 долларов США. Однако запуск в следующем году кажется поздним для конкуренции. Одновременно с этим в Wccftech отмечают отсутствие какой-либо информации о выходе RTX 4050 в ближайшее время, но с учётом текущей ценовой политики NVIDIA, эта модель вряд ли стоила бы менее 200 долларов.