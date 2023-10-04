Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
В следующем году NVIDIA может выпустить 6-гиговый вариант GeForce RTX 3050
Неожиданная новинка, скорее всего, не потребует дополнительного питания.

реклама

Ganesh Ravikumar, Unsplash

NVIDIA готовит новый вариант GeForce RTX 3050 с 6 ГБ видеопамяти, сообщает Wccftech со ссылкой на свои источники. По информации ресурса, модель получит графический процессор под кодовым обозначением GA107-325-Kx (Ampere) и будет использовать печатную плату PG173 SKU 16. Количество исполнительных блоков остаётся неизвестным, но частота графического процессора снизится до 1470 МГц — это на 17% ниже, чем у оригинальной GeForce RTX 3050. Также 6-гиговый вариант получит 96-битную шину и низкий TGP 70 Вт, что позволит создавать модели без дополнительного питания. Ожидается, что RTX 3050 6 ГБ поступит в производство только в январе 2024 года, а в продаже появится позже.

Специалисты полагают, что это может быть ответ на Intel Arc A580, который, похоже, всё-таки поступит в продажу и будет конкурировать с GeForce RTX 3050 и Radeon RX 6600 в сегменте до 200 долларов США. Однако запуск в следующем году кажется поздним для конкуренции. Одновременно с этим в Wccftech отмечают отсутствие какой-либо информации о выходе RTX 4050 в ближайшее время, но с учётом текущей ценовой политики NVIDIA, эта модель вряд ли стоила бы менее 200 долларов.

#nvidia #видеокарты #geforce rtx 3050
Источник: wccftech.com
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

NVIDIA готовит упрощенную RTX 3050: 6Gb и всего 70W
Intel Arc A580 выйдет с немного увеличенным TBP для более уверенной конкуренции с RTX 3050 и RX 6600
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Создатель биткоина Сатоши Накамото опубликовал первый пост за 5 лет
1
В немецких СМИ заявили о превосходстве Су-35 над любым из имеющихся у ВСУ самолётов
6
Новый снаряд для российских танков «Тельник» с программируемым подрывом - кошмар пехоты
3
Опубликован список из 120+ смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые получат MIUI 15
+
Боец Борз назвал большой проблемой плохую маневренность Leopard и его неспособность резво двигаться
4
Тодд Говард задумал Starfield так, чтобы в неё играли годами
11
Российская ПВО перехватила украинскую противокорабельную ракету «Нептун» над Чёрным морем
+
На видео Министерства Обороны были замечены иранские боеприпасы для РСЗО Град
2
Австралия по заказу США отправит Украине антидроновые комплексы Slinger на сумму $170 млн.
+
Экипаж ЗРК «Тор-М2» рассказал о борьбе с низколетящими ракетами Storm Shadow
+
Покупатель внешнего SSD-диска обнаружил в нём две карты microSD — продукт оказался поддельным
3
На Западе зазвучали призывы отменить потолок цен на российскую нефть
+
«Централ Партнершип» сообщила о старте съёмок нового фантастического боевика «Последний Ронин»
+
Ноутбуки Chromebook Plus получат премиальные компоненты и эксклюзивные приложения ИИ
+
Илон Маск опубликовал мем о дизайне электрокара Tesla Cybertruck
2
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил неизвестные объекты в туманности Ориона
+
Bitcoin SV (BSV) подорожал на 12% за 3 октября, а за неделю на 31%
+
CNN: западные страны неожиданно начали «бить по Украине»
4
На российский электромобиль «Атом» собрали 36 000 предзаказов
+
По мнению экс-министра обороны Великобритании, Киеву пора набирать в армию ребят помоложе
1

Популярные статьи

Geforce GTX 980 ti - тестирую игрового монстра из 2015 года в современных играх
73
Небольшой обзор корпуса Lian Li Lancool 205
12
Оживляем видеокарту после неудачной прошивки BIOS
18
Какой урок извлекают военные США из событий на Украине
16
Обзор и тестирование ноутбука Honor MagicBook X 16 Pro
6
Устанавливаю драйвер видеокарты, и ещё раз пытаюсь играть на MX Linux 23
16
5 мотивирующих фильмов для женщин
9
Миссия, вернувшаяся на Землю с образцами метеорита может дать ключ к пониманию происхождения жизни
6
Genshin Impact и Linux, или как найти себе приключений на ровном месте
15
Индия намерена к 2035 году построить 175 боевых кораблей и вытеснить Китай из Индийского океана — АТ
2

Сейчас обсуждают

FOG
19:20
Ты глупый, там есть полноценные ядра с 2мя потоками и говноядра с 1м потоком
Инсайдер поведал ряд технических характеристик гибридных процессоров AMD Ryzen 8000 Strix Point
Eppius
19:18
Ну ладно, фиг с ним что Москвич этнический китаец процентво этак на сто. Ну тогда создайте внутри РФ производство моторов, коробок и основных запчастей под эту машину! Выкупите затем линцензию на пол...
Стало известно, сколько будет стоить лифтбэк «Москвич 6»
REY_B_
19:14
Сбрасывать над передней линией, да ещё над выступом фронта, ночью, с планирующей оснасткой, весьма безопасно. Пяток вылетов Су-34, Россия вполне может организовать. Этого вполне хватит, чтобы за одну ...
Блинкен: США стараются избежать прямого конфликта с РФ
VAKT
19:13
Посмотрел бегло статью - ни о какой безграничной энергии в ней вообще не ведётся и речи, а суть статьи - понять почему подавлены синглетные переходы кроме второго синглетного состояния. Полную дичь в...
Особая молекула, нарушающая законы физики, потенциально может вырабатывать безграничную энергию
Eppius
19:13
Вот если армия РФ возьмет хотя бы Купянск и освободит хотя бы Донбасс в течении хотя бы полугода ближайшего я тоже как и Медведев начну сомневаться что Украина просуществует до 30го года. А пока этого...
Медведев: в ЕС верят, что Украина просуществует до 2030 года
Mallory
19:13
Про xfce (как и про любую другую DE если честно) уже вкусовщина, хоть сам лично не в восторге от XFCE. Но тут прикол в другом, все, вот все его проблемы растут из того что он делает полную глупость, ...
Накопительный пакет косяков MX Linux 23 Xfce
Руслан Знамов
19:12
И цены на бирже такие, ну тогда мы опять вверх ...
Вице-премьер Новак заявил о стабилизации рынка топлива в России
Mallory
19:10
Калькулятор на godot? Серьезно? Разработчики "VirtuaBox" (sic) оказывается "дурачки", а вы у нас получается умничка. Так разработайте свой ChimbalBox, покажите всем как надо, чтобы и 3d ускорение с w...
Устанавливаю драйвер видеокарты, и ещё раз пытаюсь играть на MX Linux 23
Eppius
19:10
Больше ИИ богу ИИ.
Microsoft обновляет OneDrive с поддержкой ИИ
Eppius
19:09
А причем тут моральная сторона если все это дело полетит на военных а не на мирных. Все же у них ПВО есть поэтому скидывать любые бомбы чревато потерями самолетов
Блинкен: США стараются избежать прямого конфликта с РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем