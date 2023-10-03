Флагманский процессор получит 96 ядер.

Onur Binay, Unsplash

Семейство процессоров AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 под кодовым названием Storm Peak будет представлено 19 октября, сообщает Wccftech со ссылкой на свои источники. Новые решения появятся примерно через полтора года с момента выхода 5000 серии Ryzen Threadripper PRO на базе архитектуры Zen 3 и имеют все шансы стать лучшим решением для рабочих станций премиум-класса — именно на этот сегмент в первую очередь нацелена новая линейка.

Ожидается, что доступность процессоров для самостоятельной сборки будет ограничена, процессоры будут поставлять OEM сборщикам готовых систем на базе материнских плат TRX50. В прошлый раз розничные продажи Ryzen Threadripper PRO 5000 начались только через несколько месяцев после выхода линейки.

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В общей сложности на старте можно ожидать пять моделей процессоров AMD Ryzen Threadripper PRO 7000WX, включая 96-ядерный 7995WX, 64-ядерный 7985WX, 32-ядерный 7975WX, 16-ядерный 7955WX и 12-ядерный 7945WX, все обладают максимальным TDP 350 Вт. Ожидается поддержка 128 линий PCIe Gen 5 и 8-канальной памяти DDR5 — это значительный шаг вперёд по сравнению с предыдущими платформами.