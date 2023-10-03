Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Процессоры AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 могут представить 19 октября
Флагманский процессор получит 96 ядер.

реклама

Onur Binay, Unsplash

Семейство процессоров AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 под кодовым названием Storm Peak будет представлено 19 октября, сообщает Wccftech со ссылкой на свои источники. Новые решения появятся примерно через полтора года с момента выхода 5000 серии Ryzen Threadripper PRO на базе архитектуры Zen 3 и имеют все шансы стать лучшим решением для рабочих станций премиум-класса — именно на этот сегмент в первую очередь нацелена новая линейка.

Ожидается, что доступность процессоров для самостоятельной сборки будет ограничена, процессоры будут поставлять OEM сборщикам готовых систем на базе материнских плат TRX50. В прошлый раз розничные продажи Ryzen Threadripper PRO 5000 начались только через несколько месяцев после выхода линейки.

реклама

В общей сложности на старте можно ожидать пять моделей процессоров AMD Ryzen Threadripper PRO 7000WX, включая 96-ядерный 7995WX, 64-ядерный 7985WX, 32-ядерный 7975WX, 16-ядерный 7955WX и 12-ядерный 7945WX, все обладают максимальным TDP 350 Вт. Ожидается поддержка 128 линий PCIe Gen 5 и 8-канальной памяти DDR5 — это значительный шаг вперёд по сравнению с предыдущими платформами.

#amd #процессоры #amd ryzen threadripper
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В преддверии выхода Intel Core 14-го поколения зарубежные ритейлеры снижают цены на Alder Lake
Pixel 8 Pro на процессоре Tensor G3 показал хорошие результаты в тестах
Подтвердилась конфигурация ядер и пиковые частоты K процессоров Intel Core 14-го поколения
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России продолжаются испытания нового отечественного экраноплана - проект «Лунь» не забыт
15
NYT: Россия готовится к новым испытаниям межконтинентальной ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем
3
Все недостатки двигателя Т-14"Армата" устранены - танк идет на конвейер
10
Глава крупнейшего инвестиционного фонда в мире заявил о неосуществимости «зеленого перехода»
4
Объединенная вагонная компания сменила второго директора с ноября прошлого года
+
Генерация кадров от AMD оказалась бесполезной
16
NYT: беспилотники ВС РФ легко рассекречивают позиции снайперов ВСУ
1
Создатель биткоина Сатоши Накамото опубликовал первый пост за 5 лет
1
Байден назвал предвыборные обещания Трампа угрозой для американской демократии
+
Сальдо опроверг данные о мобилизации после получения российского паспорта
+
Российские самолеты Ту-214 и МС-21 заменят зарубежные лайнеры Boeing и Airbus
4
В MWM назвали преимущество истребителя Су-57 перед самолетами F-35 и J-20
8
Боец Борз назвал большой проблемой плохую маневренность Leopard и его неспособность резво двигаться
+
Шесть самолетов в Сочи направили на запасные аэродромы из-за сбитого БПЛА
+
Forbes: реактивный двигатель снизит уязвимость иранского дрона Shahed-136
4
Japan Display не отказалась от идеи выпуска OLED-панелей в Китае, но не будет полагаться на HKC
+
Опубликован список из 120+ смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые получат MIUI 15
+
Самолет-разведчик U-2 ВВС США совершил первый полет с обновленной авионикой
+
На видео Министерства Обороны были замечены иранские боеприпасы для РСЗО Град
2
Тодд Говард задумал Starfield так, чтобы в неё играли годами
10

Популярные статьи

Разбившийся F-35 разрушил надежды Пентагона - выявлена новая уязвимость
17
Прибавим ума старому телевизору: обзор Andriod TV приставки Hiper Media TV UHD v2 и пульта ДУ Hiper
9
Готовлю GeForce GTX 980 Ti к полету в космос - разгон и оптимизация
48
Итоги гоночного уик-энда 30 сентября - 1 октября
+
В РФ очень быстро растёт производство танков, боеприпасов, ракет и дронов несмотря на санкции
36
Пытаюсь поиграть в игру FlatOut на MX Linux 23
11
Оживляем видеокарту после неудачной прошивки BIOS
16
Какой урок извлекают военные США из событий на Украине
14
10 робот-пылесосов с экосистемой Яндекса, которые стоит рассматривать для покупки в 2023 году
1
Пытаюсь играть в простые игры на MX Linux 23
21

Сейчас обсуждают

Дмитрий Зяблов
17:20
Нормально обороняют, даже очень хорошо, наобороняли так, что теперь оксанкам хохлятским не в бордель, а в окопы надо идти будет.
"Украинского прорыва так и не было, а Россия успешно обороняет свои позиции"
Михаил Авраменко
17:18
Дохлые суслики. Вон ванька горыныч в курсе.
Союзники США требуют, чтобы Вашингтон продолжал финансировать Украину
Xmast
17:17
Вот такие умники и тратят сотки к ни на что. Я играл в 4к даже на своей старой 1080. Да бывали просадки. Но не критично. Что до 3070ti то она часто вобше ниже 60фпс не опускается. В играх которые норм...
Готовлю GeForce GTX 980 Ti к полету в космос - разгон и оптимизация
Михаил Авраменко
17:14
Укропчиков полегло гораздо больше :-)
ZeroSync реализовал первый легкий ZK-клиент для биткоина
Евгений Васютин
17:11
Ни одной. Была только материнка, о которой писал вот тут https://overclockers.ru/blog/Dante/show/105505/ozhivlyaju-msi-970a-g46-posle-neudachnoj-proshivki-bios И проблема была не во мне а в косяке от...
Оживляем видеокарту после неудачной прошивки BIOS
Михаил Авраменко
17:11
Надо было ему встать на колени перед Конгрессом.
AP: Байден призвал членов Конгресса США продолжить финансирование ВСУ
OgoGoLog
17:11
И около 100к ВСУшников по его же словам. Или тут верю, а тут не верю?
ZeroSync реализовал первый легкий ZK-клиент для биткоина
Евгений Васютин
17:10
Видимо вы никогда не занимались разгоном. Подбор параметров занимает 20-30 часов не просто так. миллион проб и ошибок. поиск стабильности
Оживляем видеокарту после неудачной прошивки BIOS
Михаил Авраменко
17:09
Побольше банок с огурцами.
Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк попросил у Запада более дешевые системы ПВО
Shatun29
17:09
Это напоминает суицидника который хочет бросится с крыши. Вроде это его дело и не касается тех кто у здания стоит, но если кто-то его подводит в то место чтобы он упал на того кто внизу это становится...
В Армении ратифицировали Римский статут Международного уголовного суда
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем