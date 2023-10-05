Похоже, новые настольные APU тоже могут представить в ближайшие недели.

Unervi González, Unsplash

С момента выпуска первых настольных процессоров AMD Ryzen 7000 от компании не поступало какой-либо конкретной информации о выпуске новых настольных APU, но похоже, что мы скоро сможем увидеть Phoenix для сокета AM5. Как выяснилось, ASUS начала выпускать новые BIOS с прошивкой AGESA 1.0.8.0, сообщает Wccftech. В журнале изменений говорится следующее: «…обновите версию AGESA до Combo AM5 PI 1.0.8.0 для поддержки новых APU…». На момент написания обновление доступно не для всех материнских плат, новые BIOS первоначально были замечены на страницах плат PRIME B650-PLUS и EX B650M-V7.

Со ссылкой на форум ресурса HardwareLuxx в Wccftech отмечают, что отчёт утилиты SMU Checker подтверждает наличие в BIOS поддержки APU Phoenix. Скорее всего, в ближайшее время аналогичные обновления будут выпущены и другими производителями материнских плат, а с учётом слухов о презентации новых продуктов AMD 19 октября, можно предположить, что и настольные APU представят в это же время.

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Энтузиасты и любители компактных систем с нетерпением ждут APU AMD Ryzen 7000 (Phoenix) для настольных компьютеров. Это первое семейство APU для новой платформы AM5, которое будет использовать преимущества архитектуры RDNA 3 и нового стандарта памяти DDR5, что определённо значительно повысить производительность, по сравнению с решениями Vega в Ryzen 5000. Стоит напомнить, что в последних выпусках BIOS для плат AM5 была реализована поддержка высокоскоростной памяти DDR5, энтузиастам удавалось разогнать хорошие модули памяти до скорости 8000 МТ/с и более — это позволит новой интегрированной графике лучше раскрыться.