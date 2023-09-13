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Ещё один Intel Core Ultra 7 замечен в Geekbench с лучшим однопоточным результатом среди собратьев
И опять его название изменилось.

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С приближением к потенциальной презентации в Сети продолжают появляться результаты новых процессоров Intel, как настольных, так и мобильных. Очередной результат в базе данных Geekbench принадлежит мобильному Core Ultra 7 1002H семейства Meteor Lake. Intel уже давно анонсировала изменения в брэндинге, но раскрыла не все детали нового принципа именования разных моделей, а появляющиеся в Сети записи пока не позволяют точно разгадать замысел компании. Так недавно в том же Geekbench отметился Core Ultra 7 155H, а инсайдер назвал ещё три модели: Core Ultra 5 125H, Core Ultra 7 165H и Core Ultra 9 185H. Какое в итоге принято именование или будут использоваться оба, а может быть больше, пока точно неизвестно, но все подробности может раскрыть мероприятие Innovation 2023 на следующей неделе.

Источник: Geekbench

Что касается Core Ultra 7 1002H — это 16-ядерный процессор с конфигурацией 6P+8E+2E и пиковой частотой около 5,0 ГГц. Процессор набрал 2439 баллов в одноядерном тесте Geekbench 6, что на данный момент является самым высоким показателем среди всех процессоров Meteor Lake, отмечает VideoCardz.

Источник: VideoCardz

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Многопоточная производительность соответствует уровню, установленному ранее Core Ultra 7 155H с аналогичной конфигурацией ядер. Возможно, тестировался инженерный образец со старым или намеренно изменённым наименованием, а финальные образцы подсерии H уже будут обозначаться по маске 1xxH.

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#intel #процессоры #тесты не тесты #intel meteor lake
Источник: videocardz.com
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