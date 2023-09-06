Уже четыре процессора названы инсайдерами или появились в Geekbench.

Сегодня в базе данных Geekbench впервые отметился Intel Core Ultra 7 155H, процессор из будущего семейства Meteor Lake с новым брэндингом и новой схемой именования. Следом в Geekbench появилось ещё несколько результатов, свой вклад внёс китайский блогер Golden Pig Upgrade (кит. 金猪升级包), обнародовав характеристики трёх моделей будущей линейки, сообщает VideoCardz.

По информации блогера, кроме упомянутой выше модели Intel представит модели Ultra 7 165H и Ultra 9 185H. Последний может похвастаться пиковой частотой 5,1 ГГц, немногим меньше у 165H, как ожидается, он будет повышать частоту до 5,0 ГГц, что на 200 МГц выше, чем у модели 155H. На данный момент все названные модели Core Ultra 7 и Core Ultra 9 должны иметь 16 ядер в конфигурации 6P+8E+2E.

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Также в базе Geekbench появился первый 14-ядерный Intel Core Ultra 5 125H с предполагаемой конфигурацией 4P+8E+2E. В прошлом сообщалось, что в серию Core Ultra не войдут процессоры начального класса, такие как Ultra 3, это означает, что 125H потенциально может быть самым младшим вариантом в линейке Meteor Lake-H, базовый тепловой пакет которой может быть установлен на отметке 45 Вт, как и в предыдущих поколениях.