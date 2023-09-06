Он прошёл тест в Geekbench 6.1.

Первый процессор Intel Core Ultra отметился в базе данных бенчмарка Geekbench, добавив неопределённости в будущий брэндинг процессоров Intel. Наименование модели Ultra 7 155H не похоже на те, что были раскрыты ранее с такими процессорами, как Ultra 7 1003H. Непонятно, является ли 155H следствием очередного изменения в названиях, ошибкой или это просто другая, неизвестная на данный момент категория процессоров, отмечает VideoCardz.

Что касается характеристик, если верить Geekbench, процессор Intel Core Ultra 7 155H получил довольно высокую базовую частоту 3,8 ГГц с повышением практически до 4,8 ГГц. Это 16-ядерная и 22-поточная модель, вероятно, с конфигурацией 6P+8E+2E, два дополнительных эффективных ядра располагаются в кристалле SoC и могут иметь отношение к нейронному блоку VPU.

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Процессор тестировался в составе ноутбука HP Spectre x360 и набрал 2182 балла в одноядерном сценарии Geekbench 6.1 и 7643 балла в многоядерном сценарии. Скорее всего, платформа ещё не оптимизирована должны образом, с другой стороны, непонятно, как позиционируется модель Ultra 7 155H. Например, среди недавних результатов Geekbecnh для 14-ядерного Core i7-13800H многопоточные оценки лежат широком диапазоне, от 6,5 до 15 тысяч баллов и более, всё зависит от ограничений мощности, плана электропитания, охлаждения и других факторов.

Предполагается, что Intel представит процессоры Meteor lake вместе с другими новинками на предстоящем мероприятии Innovation 2023 в этом месяце.

Обновлено

Новая оценка гораздо лучше. Источник: Geekbench