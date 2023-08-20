16 ГБ по цене 8 ГБ у конкурентов.

По слухам, AMD готовит новую видеокарту Radeon RX 6750 GRE, которая должна предложить производительность NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti по цене RTX 4060. Рекомендованная цена последней составляет 299 долларов США и, несмотря на критику, об официальных скидках никаких новостей нет. Новая модель AMD если и появится, может стать эксклюзивом для китайского рынка, однако покупателей в других странах вполне может устроить альтернатива в виде обычной RX 6750 XT или RX 6700, а может присмотреться к Intel? Инженеры компании Intel продолжают совершенствовать программное обеспечение, достигнув на неделе очередной важной отметки. Производительность в DirectX 11 играх значительно подросла, также компания выпустила полноценное ПО для мониторинга и представила новую, довольно важную метрику. Ну как здесь не обратить внимание на видеокарты Arc, так ещё 16-гиговая A770 впервые подешевела до 299 долларов США — это единственная новая видеокарта с 16 ГБ видеопамяти по такой цене, сообщает VideoCardz.

Речь идёт о ценах на зарубежной площадке Newegg и недавно представленной версии видеокарты ASRock Intel Arc A770 Phantom Gaming D на 16 ГБ. Вариант на 8 ГБ тоже получил скидку и стоит уже 249 долларов США. Специалисты VideoCardz не исключают, что снижение цен может предвещать небольшое обновление линейки. Ранее об этом говорили некоторые инсайдеры, но пока тема не получила развития и новой информации о планах выпустить какие-либо новые модели не появлялось. Единственное, что можно отметить, Arc A580 так и не появилась в продаже, но недавно напомнила о себе в некоторых онлайн базах данных, так что, возможно, спустя год после презентации она наконец-то дойдёт до прилавков.

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Intel Arc A770 на 16 ГБ за 299 долларов США также может стать сравнительно бюджетным вариантом для работы с генеративными нейросетями. В этом направлении Intel тоже недавно укрепила свои позиции, так в форке Stable Diffusion web UI с Intel OpenVINO видеокарты Intel работают гораздо быстрее и A770 приближается по скорости к NVIDIA RTX 4060 Ti.