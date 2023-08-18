Совместимо с оборудованием AMD и NVIDIA.

Intel вместе презентацией следующего массивного улучшения графических драйверов для видеокарт Arc объявила о выходе бета-версии приложения для мониторинга PresentMon с графическим интерфейсом. В своём экскурсе TechPowerUp объясняет, что PresentMon был разработан инженером Intel Джефферсоном Монтгомери (Jefferson Montgomery) и впервые представлен в 2017 году как SDK, который впоследствии стал основой многих программ для мониторинга, таких как CapFrameX, NVIDIA FrameView и GPUOpen OCAT. Теперь Intel выпускает свою полноценную программу для мониторинга на базе этого SDK.

На сегодняшний день пользователям доступна бета-версия Intel PresentMon, но в ней уже реализованы все необходимые возможности: мониторинг множества параметров, тонкая настройка, красивый и информативный оверлей, на который можно вывести графики различных параметров, включая GPU Busy, позволяющий оценить влияние только графического процессора на время кадра.

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Intel PresentMon поддерживает оборудование AMD и NVIDIA, все популярные графические API, включая DirectX, Vulkan и OpenGL. Также Intel продолжает развивать открытый SDK, так что все нововведения доступны сторонним разработчикам и они могут реализовать в своём ПО аналогичные возможности. Скачать PresentMon можно на сайте Intel.