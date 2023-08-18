Раскрывается потенциал матричных ядер видеокарт Intel.

Stable Diffusion является одной из лучших и самых популярных генеративных нейросетей для создания изображений по текстовому описанию. Благодаря появлению свободных и удобных инструментов, создавать изображения с помощью нейросетей можно даже на домашних ПК, но нужна современная и достаточно производительная видеокарта, показывающая хороший уровень производительности в ИИ. Лидером здесь является NVIDIA, но Intel не хочет отставать — компания разрабатывает новые продукты с прицелом на ИИ. Нейронные блоки появятся в процессорах Core Ultra (Meteor Lake), также Intel работает над расширением возможностей своих графических решений.

В Intel Arc Alchemist присутствует эквивалент тензорных ядер NVIDIA под названием Xe Matrix Extensions (XMX). На релизе флагман линейки A770 в Stable Diffusion не показывал ничего экстраординарного, но это было следствием отсутствия оптимизаций, теперь же появилась модифицированная версия популярного набора от AUTOMATIC1111, который предназначен для работы с видеокартами Intel. Форк Stable Diffusion web UI, заточенный под набор инструментов OpenVINO, опубликован в репозитории последнего на GitHub, сообщает El Chapuzas Informático.

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Специалисты Tom’s Hardware протестировали видеокарты Intel Arc в OpenVINO форке Stable Diffusion web UI и подтвердили значительное повышение производительности в генерации изображений. Флагман A770 16 ГБ стал быстрее на 54%, субфлагман A750 8 ГБ — быстрее на 40%. Теперь A770 располагается ближе к RTX 4060 Ti, уступая ей около 8%, A750 на 6% опережает RTX 4060. Авторы тестирования также отметили значимую прибавку производительности видеокарт AMD в наборе SHARK от nod-ai, но пока карты AMD всё ещё в отстающих.