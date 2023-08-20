Интересный ход для усиления конкуренции в начально-среднем сегменте и быстрой реализации запасов чипов.

AMD может выпустить неожиданную новинку, специальную версию Radeon RX 6750 GRE, которая может затмить предложения конкурента в начально-среднем сегменте благодаря крайне выгодному сочетанию производительности и цены. Об этом сообщает VideoCardz со ссылкой на информацию от китайского блогера Little Enemy Pigeon (кит. 小敌鸽) и ресурса ITHome. Если верить слухам, продажи будут ограничены рынком Китая. В прошлом месяце AMD представила Radeon RX 7900 GRE, изначально тоже считалось, что видеокарта не появится за пределами Китая, тем не менее, это оказалось не совсем так. В Китае RX 7900 GRE доступна для розничной продажи, за рубежом — только в составе готовых сборок.

Характеристики Radeon RX 6750 GRE неизвестны, но утверждается, что план AMD состоит в том, чтобы предложить видеокарту с производительностью уровня NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti по цене обычной RTX 4060. Есть предположения, что в основе RX 6750 GRE будут использоваться не очень удачные чипы Navi 21, которые не подошли для старших моделей серии RX 6800. В таком случае карта может получить уже 16 ГБ видеопамяти, а не 12 ГБ, как оригинальная RX 6700 XT или RX 6750 XT и больше исполнительных блоков. Сроки выхода подобной модели пока не называются.