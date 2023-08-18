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Видеокарты Intel Arc стали значительно быстрее в DirectX 11 с последним драйвером
Компания сбалансировала нагрузку между процессором и видеокартой, улучшила плавность и снизила время кадра, внедрив новый параметр GPU Busy для оценки раздельного влияния на время кадра центрального и графического процессора.

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Intel по какой-то причине не указала в списке изменений недавнего графического драйвера 31.0.101.4644 то, что он значительно повышает производительность в DirectX 11 играх. Информация об этом появилась в СМИ только сейчас, так ComputerBase пишет, что вслед за значительным увеличением производительности DirectX 9 компания делает тоже самое для DirectX 11, но есть нюансы.

По данным Intel, производительность DirectX 11 игр на драйвере 4644 в среднем на 19% выше, по сравнению со стартовым драйвером 3490. Этот прирост заявлен для сочетания Intel Core i5-13400 и Arc A750. С этой же видеокартой, но куда более производительным процессором Core i9-13900K средний прирост ниже и составляет 12%. Иными словами, с новым драйвером больше выигрывают системы с менее производительными процессорами.

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Так получается в результате того, что Intel постепенно уходит от решений, которые разрабатывались ещё во времена, когда кроме интегрированной графики компания ничего не выпускала в потребительском сегменте. Те решения оказались неприменимы к дискретным видеокартам и ограничивали их производительность, а также создавали несогласованность в работе центрального и графического процессора, сильнее нагружая первый. Если Core i9-13900K переваривал эту избыточную нагрузку без особых хлопот, то младшим процессорам было тяжелее, отсюда и больший прирост на Core i5.

Возвращаясь к результатам для связки Intel Core i5-13400 и Arc A750, можно отметить, что максимальный прирост 33% наблюдается в Overwatch 2, минимальный, около 5%, в Destiny 2. В других играх подборки прирост производительности лежит в диапазоне 11…27%. Отдельно Intel приводит статистику по редким событиям 1% и здесь всё ещё лучше, показатели улучшились до 45% в той же Overwatch 2.

Intel уделяет большое внимание не только средней производительности, но и статистике редких событий, стараясь обеспечить как можно более плавный игровой процесс. Для этого в компании даже создали новый показатель производительности под названием GPU Busy. Как объясняет TechPowerUp, это время, затрачиваемое только графическим процессором на обработку вызова от центрального процессора. Проще говоря, в Intel могут анализировать, какой вклад во время кадра вносят графический и центральный процессор по отдельности. Это позволяет тщательнее анализировать результаты и лучше оптимизировать драйвера. Результат хорошо виден в Overwatch 2, где в новом драйвере амплитуда изменения времени кадра значительно снизилась.

А теперь о нюансе. В ComputerBase пишут, что улучшения DirectX 11 пока работают не везде, а только для определённых игр, иными словами, в драйвере есть белый список, в который включены определённые наименования. В дальнейшем список будет пополняться, но сейчас неизвестно, какие игры туда входят.


Более того, Intel выпустила полноценное приложение для мониторинга с множеством параметров и оверлеем. Оно совместимо с оборудованием AMD и NVIDIA, но об этом уже в другой новости.

Источники
Intel Corporation
TechPowerUp
ComputerBase
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#intel #драйверы #intel arc #intel arc alchemist
Источник: game.intel.com
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