Отличный повод вспомнить недавние новости о предстоящей линейке процессоров.

Ожидаемый инсайдерами в октябре выпуск процессоров Intel Core 14-го поколения косвенно подтверждается реализацией поддержки в популярных информационно-диагностических утилитах. Так поддержка процессоров Raptor Lake Refresh появилась в новой версии HWiNFO v7.60, сообщает VideoCardz.

Для тех, кто пропустил последние новости, стоит напомнить, что инсайдеры назвали некоторые характеристики будущих процессоров: ранняя информация о появлении 6-ядерных Core i3 не подтвердилась, более надёжные источники приписывают им всё те же 4 ядра, с другой стороны, несколько инсайдеров подтверждают конфигурацию 8P+12E для процессора Core i7-14700K, а также прибавку 200 МГц по пиковой частоте практически у всех моделей будущей линейки. По текущим прогнозам, цены на новую линейку не должны измениться, Intel опровергла слухи о повышении цен. Также может быть интересно сотрудничество разработчиков HWiNFO и компании GIGABYTE, в результате которого утилита получила новые возможности, представленные Intel новые инструкции, в частности, AVX10, который позволит выполнять AVX-512 на гетерогенных процессорах с P- и E-ядрами, в Raptor Lake Refresh поддержка AVX10 ещё не появится.

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Среди других изменений HWiNFO v7.60: улучшен мониторинг процессоров Xeon следующего поколения, известных как Granite Rapids и Sierra Forest, появилась поддержка версии NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti на 16 ГБ, которая всё-таки лучше 8-гиговой при высоких настройках графики и трассировке лучей, поддержка мобильных дискретных видеокарт RX 6650/6450M, выпущенных ранее в этом году.