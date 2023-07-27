Информацию о повышении цен накануне распространило авторитетное немецкое издание.

Jeremy Bezanger, Unsplash

На днях появилась информация о планах компании Intel повысить цены на свои процессоры, как текущего поколения, так и следующего. Информация исходила из авторитетного источника, известного немецкого издания PC Games Hardware, журналисты которого ссылались на местных оптовых поставщиков оборудования, те якобы получили официальные уведомления о повышении цен на продукцию. В Wccftech обратились к Intel за комментариями, компания опровергла повышение цен.

Wccftech удалось получить официальное заявление, в котором Intel категорически отрицает отправку каких-либо уведомлений своим партнёрам: «Как правило, Intel не комментирует спекуляции по поводу изменения цен на свою продукцию. Однако мы можем подтвердить, что Intel не рассылала подобные письма заказчикам или партнёрам и не инициировала изменение цен на свои процессоры в настоящее время. У нас нет других комментариев по этому вопросу». Либо информация PC Games Hardware вообще не соответствует действительности, либо недостаточно точная. Возможно, уведомления, на которые ссылается немецкое издание, часть взаимоотношений внутренних посредников, а значит к Intel это не имеет никакого отношения.