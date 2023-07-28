Владельцы совместимых плат GIGABYTE смогут получить в HWiNFO подробности о настройках BIOS, оперативной памяти и использовать фирменное оформление Aorus.

GIGABYTE объявила о сотрудничестве с разработчиками известной информационно диагностической утилиты HWiNFO в целях расширения возможностей и повышения точности определения рабочих показателей оборудования. Сообщается о внедрении в программное обеспечение поддержки ряда технологий GIGABYTE, а также уникального оформления, которое будет доступно владельцам материнских плат производителя. Оформление выполнено в стилистике серии Aorus с оранжевыми акцентами и фирменным логотипом, будет доступен светлый и тёмный режим.

Благодаря сотрудничеству в HWiNFO появится возможность получать расширенные сведения из BIOS материнских плат GIGABYTE, включая настройки и версию прошивки. Другим ключевым нововведением является инструмент Memory Timings для контроля таймингов оперативной памяти и получения информации о производительности модулей. Как видно на изображениях, пользователю будет доступна подробная информация, как о первичных, так и о вторичных таймингах.

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Для работы новых возможностей в HWiNFO владельцам материнских плат GIGABYTE потребуется обновление BIOS:

Intel Z790/B760/Z690/B660/H610 — BIOS от 28 июля 2023 года

AMD X670/B650/A620 — бета-версия BIOS от 21 июля 2023 года

В дальнейшем GIGABYTE намеревается расширить поддержку для большего ассортимента чипсетов.