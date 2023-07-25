В будущих процессорах AVX-512 будет работать через AVX10.

Создав гетерогенную архитектуру с производительными P- и эффективными E-ядрами, инженеры компании Intel смогли сдержать рост энергопотребления, увеличив при этом общее количество ядер и многопоточную производительность. Так в процессорах семейства Alder Lake сошлись P-ядра Golden Cove и E-ядра Gracemont, но без нюансов не обошлось. Микроархитектуры поддерживали разные наборы инструкций и, чтобы привести всё к общему знаменателю, инженеры решили отключить в P-ядрах те инструкции, которых нет в E-ядрах, под раздачу попал AVX-512. Тем временем, AMD интегрировала AVX-512 в свои процессоры Ryzen 7000, что даёт им некоторое преимущество в определённых задачах.

Поначалу предполагалось, что Intel сделает поддержку AVX-512 эксклюзивной для некоторых серий серверных процессоров и процессов для рабочих станций, которые основаны только на P-ядрах, но похоже, что решение об отключении AVX-512 на потребительских гетерогенных процессорах всё-таки было вынужденным и компания работает над возвращением поддержки.

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Можно было бы предположить, что со временем наборы инструкций в P- и E-ядрах станут одинаковыми и проблема разрешится, но подготовлено иное решение. Как сообщает Tom’s Hardware, накануне Intel опубликовала новый документ APX (Advanced Performance Extensions), представив AVX10 для унифицированной поддержки AVX-512 как на P-ядрах, так и на E-ядрах.

Специалисты объясняют, что AVX10 позволит процессорам Intel с P- и E-ядрами поддерживать возможности AVX-512, но выполняться 512-битные инструкции будут только на P-ядрах, на P- и на E-ядрах смогут выполняться конвергентные 256-битные инструкции AVX10. Иными словами, E-ядра будут ограничены максимальной 256-битной длиной вектора, а P-ядра смогут использовать 512-битные векторы. AVX10 является расширенным набором AVX-512 и Intel собирается «заморозить» последний после выхода AVX10 — AVX-512 будет работать через AVX10.

Переходная версия AVX10.1 с поддержкой 512-битных инструкций появится в процессорах Intel Xeon Granite Rapids, вероятно, в 2024 году, в последующих серверных и потребительских процессорах планируется реализовать AVX10.2, который добавит поддержку конвергентных 256-битных векторов и другие функции.