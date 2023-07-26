Практически вся линейка получит прибавку 200 МГц.

Jeremy Bezanger, Unsplash

Предстоящее обновление настольной платформы Intel LGA 1700 с новыми процессорами Core 14-го поколения продолжает обрастать подробностями. Заслуживший доверие Twitter* инсайдер @g01d3nm4ng0 уточнил характеристики процессоров с заблокированным множителем, а также развеял слухи о подготовке 6-ядерных Core i3, сообщает VideoCardz. По информации инсайдера, практически всем моделям из новой линейки повысят максимальную частоту на 200 МГц, за исключением Core i5-14400, который прибавит только 100 МГц относительно предшественника. Intel Core i9-14900/F приписывают буст до 5,8 ГГц — небывалый уровень для процессора с базовой мощностью 65 Вт.

Слухи о подготовке 6-ядерных Core i3 14-го поколения не подтверждаются. Во всяком случае, Core i3-14100/F останутся 4-ядерными. Частота этих моделей тоже повысится на 200 МГц и составит 4,7 ГГц.

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В настоящее время ожидается, что Intel представит Core 14-го поколения в сентябре, модели с разблокированным множителем появятся в октябре, а модели без индекса K могут быть выпущены в начале следующего года с потенциальным анонсом на выставке CES 2024.

*Twitter заблокирован в РФ.