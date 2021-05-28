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Самые практичные модели кнопочных телефонов на каждый день

Рассмотрим три самые практичные модели Philips, которыми удобно пользоваться каждый день.
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Несмотря на то что смартфоны уже давно пытаются вытеснить кнопочные телефоны с прилавков, рынок мобильных телефонов, в просторечье «звонилок», все еще не так уж мал. И дело не в цене: приличный мобильник сегодня можно купить за пару-тройку тысяч рублей, но и смартфоны становятся всё более бюджетными. Тем не менее люди часто делают свой выбор в пользу мобильных телефонов. Почему? Все дело в том, что есть множество сценариев, когда смартфон не нужен. Зачем вам дорогой смартфон, который от первого же падения в лужу превратится в кирпич, если вы отправляетесь в лес на охоту или на рыбалку? Наедине с природой нужно недорогое устройство, которое отлично ловит сеть и которое в случае чего не жалко потерять. Нужно ли дарить смартфон консервативному пожилому человеку или ребенку в качестве первого телефона? В первом случае вашему родственнику будет слишком сложно им пользоваться, во втором - ребенок с навороченным флагманом скорее будет привлекать внимание злоумышленников, нежели находиться в безопасности. Если вы давно задумываетесь о покупке мобильного телефона, но не знаете, какую модель выбрать, мы подобрали для вас три самые практичные модели Philips, которыми удобно пользоваться каждый день. 

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Philips Xenium E117

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Если вам необходимо разделить рабочие и личные контакты, а в вашем смартфоне есть один слот для SIM-карты, варианта два: либо «апгрейднуться» на двухсимочный аппарат, либо купить дешевый и компактный кнопочный телефон в качестве второго устройства. Купить телефон на две симки проще, но дороже: вряд ли вы сможете найти приличный смартфон дешевле 12–14 тысяч рублей. С другой стороны, E117 можно приобрести примерно за полторы тысячи рублей. Телефон имеет компактные размеры: 116,5 × 49 × 14,2 мм. Это значит, что его можно бросить в рюкзак или даже карман пальто и забыть о нем, пока телефон не зазвонит. О батарее тоже беспокоиться не стоит: если средний смартфон работает без подзарядки день, то кнопочный телефон — несколько недель. В Philips Xenium E117 есть запатентованная энергосберегающая технология с одноименным названием Xenium: она оптимизирует настройки и характеристики телефона для максимального времени работы на одном заряде. Аккумулятор на 1000 мАч обеспечивает телефон «топливом» примерно на 35 суток (5 недель). 

 

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Philips Xenium E207

Аудитория пользователей старшего поколения огромна. Рецепт идеального «бабушкофона» прост: легкоразличимые символы на экране, удобные физические кнопки, по которым не промахнешься, громкий звук звонка и высокие показатели автономности. В Philips Xenium E207 все это есть. А еще есть кнопка SOS, которую можно запрограммировать на звонок или отправку SMS определенному абоненту, будь то родственник или врач. Об автономности поговорим чуть подробнее. Батарея на 1700 мАч не бьет рекорды долгожительства, но в сочетании с технологией Xenium, о которой мы говорили выше, обеспечивает до 42 (!) дней работы в режиме ожидания на одном заряде. В комплекте идет док-станция — у E207 всегда будет свое место в доме. 

 

Philips Xenium E218

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Это устройство хорошо подойдет охотникам, рыболовам и другим любителям активного отдыха. В нем есть все те же функции, к которым мы привыкли в кнопочных телефонах, но с двумя важными отличиями: первое — укрепленный корпус, второе — очень емкая батарея. 

 

Корпус сделан из износостойкого пластика с удобными бортами, чтобы телефон не выскользнул из рук, а нижние порты закрыты массивной резиновой заглушкой. Есть модели и с более серьезной защитой, но E218 — золотая середина. Конечно, при чувствительном падении на корпусе могут остаться царапины — но они не будут вас расстраивать, потому что на телефон вы потратили около 2 500 рублей. Из дополнительных фишек — два слота под симки, яркий (очень яркий) фонарик и FM-радио, которое работает без гарнитуры. 

 

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Аккумулятор имеет емкость 3000 мАч, что позволяет устройству работать на одном заряде больше месяца. E218 имеет функцию зарядного устройства для других девайсов. Внизу есть USB-разъем, от которого можно зарядить хоть телефон, хоть наушники, хоть электронную читалку.

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