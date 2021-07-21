Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Разгон памяти ADATA XPG Spectrix D50 RGB на чипах Hynix DJR и сравнение с чипами Samsung B-die

Часть 1. Разгон памяти ADATA XPG Spectrix D50 RGB 3600Мгц объемом 2х8 Гбайт на чипах Hynix DJR и сравнение с комплектом KFA2 Hall of Fame 4000Мгц объемом 2х8 Гбайт на чипах Samsung B-die. Сравнение будет проходить на платформе АМД(чипсет х470) на частоте оперативной памяти в 3800мгц в синтетических тестах.
[ ] для раздела Блоги
+
-125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Оглавление

  • Вступление
  • Дизайн и особенности модулей
  • Тестовый стенд
  • Разгон оперативной памяти
  • Результаты тестов
  • Заключение


Вступление

реклама

Сегодня буду разгонять комплект оперативной памяти ADATA XPG AX4U360038G18A-DW50 c RGB, у которого штатный режим DDR4-3600 и который стоит недорого и доступен в продаже. Однако не так давно новым стандартом разгона памяти для платформы АМД  стал режим DDR4-3800. Это началось с появлением процессоров AMD Ryzen 3000, для которых он является наиболее оптимальным, поскольку в таком случае память синхронно работает с шиной FCLK на максимально достижимой в большинстве случаев частоте 1900 МГц. Благодаря этому достигается лучшая производительность и в этом режиме буду тестировать.

В основе комплекта лежат чипы Hynix DJR, которые будем сравнивать с популярными, но дорогими чипами, Samsung B-die, на которых в моем случае основан комплект KFA2 HOF 4000Мгц.

анонсы и реклама
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
Дешевая Gigabyte 3070 - смотри цену
-30% на RTX 3060 в Ситилинке
Очень дешевая RTX 3080 LHR в Регарде
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
-54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
<b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов
4K 55" Philips за копейки - успей купить
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
На порядок упала цена на MSI RTX 3060 Ti
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU


Дизайн и особенности модулей

Внешний вид модулей памяти ADATA XPG Spectrix D50 RGB:

реклама


На мой вкус, планки выглядят хорошо: строго и невычурно. Также оформление подойдёт для тех, кто не против RGB-подсветки. Модули закрыты алюминиевыми пластинами. Они являются радиаторами, обеспечивают защиту и определяют внешний вид. Микросхемы памяти находятся только с одной стороны, то есть модули одноранговые. С другой стороны находится двухсторонняя термопрокладка. На модуле памяти 10 слоёв металлизации. И распаяно восемь микросхем производства компании Hynix:

реклама


Тестовый стенд

Тестирование комплекта модулей оперативной памяти ADATA XPG Spectrix D50 2x8 Гбайт проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Процессор: AMD Ryzen 7 3700X;
  • Охлаждение: самодельное водяное охлаждение из китайских комплектующих, обдув ОЗУ вентилятором;
  • Материнская плата: MSI X470 GAMING M7 AC, версия BIOS – 7B77v1E(ComboAm4PI 1.0.0.6);
  • Память: 2 x 8 Гб ADATA XPG AX4U360038G18A-DW50 (Hynix) DDR4-3600, 2 x 8 Гб 
    • KFA2 Hall Of Fame DDR4-4000 (Samsung);
  • Видеокарта: AMD RX470 4gb;
  • Накопитель ADATA XPG SX8200Pro 1024Gb;
  • Операционная система: Windows 10 Pro версии 20Н2 со всеми обновлениями на конец июня.


Разгон оперативной памяти

Модули ADATA XPG AX4U360038G18A-DW50 имеют 2 профиля XMP для наиболее часто использующихся режимов. Первый – это DDR4-3200 с таймингами 16-18-18-36, а второй  - DDR4-3600 с таймингами 18-20-20-42 при напряжении 1,35В.

реклама

Однако будет ещё лучше, если тайминги еще понизить, а частоту немного приподнять до максимально стабильной в синхронном режиме в 3800 МГц. У меня получилось так:


Шина FCLK работает синхронно и это наиболее оптимальный результат для данной платформы. Кстати, для этого пришлось увеличить напряжение до 1,45 В. При тех же условиях на комплекте памяти KFA2 Hall Of Fame с чипами B-die получилось вот так:


То есть на данных таймингах системы стабильны, что проверено утилитой TestMem5. Также можно сравнить какие тайминги отличаются для чипов. Ниже уже на моей системе были ошибки, проб было на многие часы.

Для тестирования в синтетике я решил использовать четыре программы: AIDA64(скрины выше), Sisoftware Sandra, Сinebench R23, x265 HD BENCHMARK.


Результаты тестов


AIDA64 6.0 Cache & Memory Benchmark

В этом бенчмарке небольшое преимущество у чипов B-die.


Сinebench R23

В этом тесте микроскопический выигрыш комплекта памяти на B-die (на 0.35%).


x265 HD BENCHMARK

В этом бенчмарке абсолютный одинаковый результат получился у сравниваемых комплектов памяти.

Sisoftware Sandra


Тесты памяти

Криптография и обработка изображений

В Sisoftware Sandra в тестах памяти комплект на чипах Samsung B-die лучше на 4,3% и 3% в пропускной способности памяти и латентности соответственно. В криптографии и обработке изображений комплект ADATA XPG Spectrix D50 медленнее на 1,56% и 0,47% соответственно.


Заключение

Перед нами недорогой комплект памяти ADATA XPG Spectrix D50 RGB, который можно разогнать еще со снижением таймингов и получить результаты на практике неотличимые от комплектов памяти, основанных на отборных чипах Samsung B-die. В следующей части тестирования попробуем найти максимальную частоту для комплекта ADATA XPG Spectrix D50 RGB на платформе АМД!




Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

разгон kfa2 разгон 2700k hof adata xpg d50
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 Kingston NV1 2 TB (SNVS2000G)
26
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 5 3600ХТ в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
5
Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
59
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
46
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i5-10600KF
3
Тестирование процессоров Core i9-11900F и Core i7-11700F в актуальных играх
12
Обзор игровой проводной гарнитуры ASUS ROG Cetra II
8
Обзор телефона Philips Xenium E111
35
Битва игровых компьютеров: Core i5-10600КF & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700 ХТ
6
Тестирование процессоров Core i5-11600КF и Core i5-11600 в актуальных играх
16

Интересные материалы

Обзор телефона Philips Xenium E111
16 июля 2021 35
Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
20 июля 2021 59
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
19 июля 2021 46
Тестирование процессоров Core i5-11500 и Core i5-11400F в актуальных играх
13 июля 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio
12 июля 2021 44
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 Kingston NV1 2 TB (SNVS2000G)
21 июля 2021 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Геймерские видеокарты продолжают дешеветь в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 скинула половину цены
64
Видеокарты GeForce RTX 3060 продолжают дешеветь на фоне падения цены Ethereum
45
Цены на видеокарты GeForce RTX 3070 Ti приближаются к уровню GeForce RTX 3060 Ti в России
23
Снижение цены Эфира привело к резкому падению доходов майнеров – GeForce 3080 окупается за 17 мес
28
Кит купил 30 000 Биткоинов на $1 миллиард и увеличил своё состояние до $5.4 миллиардов
113
Российские майнеры пригласили в страну китайских фермеров со своим оборудованием для добычи Биткоина
32
Во вторник выходит браузер Chrome 92
11
В тесте Cinebench R20 новейший Intel Core i9-12900K с запасом обходит AMD Ryzen 9 5950X
189
Акции NVIDIA взяли пример с курса криптовалют
13
Ускорение загрузки игр с DirectStorage будет доступно в Windows 10
14
Продажи процессоров AMD падают, но прибыль продолжает расти
30
Windows 10 получит поддержку технологии DirectStorage
13
На Тайване видеокарты уже продают по рекомендованной цене
70
Некоторые видеокарты на распродаже DNS оказались на 40 000 рублей дороже, чем в других магазинах
22
Первые тесты геймерской Radeon RX 6600 XT подтвердили её превосходство над GeForce RTX 3070 Ti
26
Nvidia анонсирует TensorRT 8, сокращающий время вывода BERT до миллисекунды
6
DNS разыскивает счастливчиков, сумевших купить RTX 3070 Ti и 3080 Ti на финальной распродаже
34
Шпионская программа Pegasus годами следила за пользователями мобильных устройств, маскируясь под системные процессы
1
GeForce RTX 3060 LHR оказалась в 2 раза быстрее обычной в некоторых играх по показателю 0.01% – TG
19
Capcom оптимизировала в Resident Evil Village работу Denuvo и реализовала поддержку AMD FSR
30

Популярные статьи

Продал видеокарту в погоне за прибылью и пожалел — когда хороший FPS дороже нескольких тысяч
104
10 самых популярных стратегий, скачиваемых пользователями на торрент-трекерах в 2021 году
33
Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
59
Залипание ЖК матрицы на примере AOC Q2577PWQ
39
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 Kingston NV1 2 TB (SNVS2000G)
26
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 5 3600ХТ в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
5
Краткий тест накопителя GIGABYTE GP-GSTFS31240GNTD
7
Разгон памяти ADATA XPG Spectrix D50 RGB на чипах Hynix DJR и сравнение с чипами Samsung B-die
+

Сейчас обсуждают

Михаил
20:08
https://www.youtube.com/watch?v=GOkm2C0rk-w
Новая игра Amazon New World повреждает некоторые видеокарты GeForce RTX 3090 стоимостью 300 000 р
Колян Коленко
20:07
АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ...
Новая игра Amazon New World повреждает некоторые видеокарты GeForce RTX 3090 стоимостью 300 000 р
Yuri Myakotin
20:05
Уроды много что запрещают, но, к счастью, всегда были, есть и будут смелые люди, которые на запреты и законы плюют.
В ЕС могут запретить Monero, а всех держателей криптовалют обяжут деанонимизировать кошельки
_DmS_
20:05
Классный троллинг будет, если перекупы напишут о своей "борьбе" - как удалось урвать и перепродать карточку и какая была прибыль.
DNS разыскивает счастливчиков, сумевших купить RTX 3070 Ti и 3080 Ti на финальной распродаже
stockclock
20:05
???
В тесте Cinebench R20 новейший Intel Core i9-12900K с запасом обходит AMD Ryzen 9 5950X
Spectre82
20:02
Вроде же все монеты прикрыли для майнинга в новых тишках?
DNS разыскивает счастливчиков, сумевших купить RTX 3070 Ti и 3080 Ti на финальной распродаже
stockclock
20:02
Так сток уже переразогнан! Любой кто гнал процы знает что на 5ггц камень будет печкой. Раньше ржали над отопителем fx-9590 теперь впаривают такие же камни, мол это же сток. Это не сток - это заводской...
В тесте Cinebench R20 новейший Intel Core i9-12900K с запасом обходит AMD Ryzen 9 5950X
Колян Коленко
20:01
Только одно непонятно. Ты накатил читай бета-версию, потому что даже официального релиза Windows 11 не было, даже точной даты выхода нет. И 6лядь бесишься из-за того что-то глючит и не работает. Ты ли...
NVIDIA выпустила видеодрайвер для Windows 11
ATHLON
19:57
Какой ажиотаж создают статьи с оверов? Этот говносайт из 146.000.000 россиян несколько калек читает. Ты преувеличиваешь влияние этой помойки на продажи видеокарт.
Падение цен на видеокарты GeForce RTX 3080 в Европе прекратилось
GregorEisenhorn
19:51
Перловку греть на батарее тебе владелец завода запретит, замкадский орк.
В ЕС могут запретить Monero, а всех держателей криптовалют обяжут деанонимизировать кошельки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем