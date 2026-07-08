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ИИ-актриса Тилли Норвуд получила главную роль в полнометражном фильме
ИИ-актриса, которую год назад хотели «отменить», получила главную роль в кино — студия Particle 6 снимает фильм о цифровом человеке.
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Британская студия Particle 6 объявила о запуске производства полнометражного научно-фантастического фильма Misaligned. Главная и единственная ведущая роль досталась Тилли Норвуд — цифровой актрисе на базе искусственного интеллекта. Проект представляет собой радикальный шаг: Тилли сыграет саму себя — ИИ-сущность, которая пытается понять природу человеческих эмоций.

Tilly Norwood

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Появление Тилли Норвуд в 2025 году обернулось для студии серьезным репутационным кризисом. Изначально задуманный как экспериментальный маркетинговый персонаж, ИИ-аватар вместо интереса вызвал волну негодования. Гильдии актёров, включая SAG-AFTRA, профсоюзы сценаристов и тысячи зрителей обвинили Particle 6 в попытке обесценить человеческий труд и заменить живых актёров дешёвыми алгоритмами. На фоне забастовок в Голливуде проект был заморожен, а сама Тилли стала символом опасений индустрии перед нейросетями.

Теперь же студия решила сделать неожиданный ход, превращая свой главный провал в основу для нового сюжета. В центре истории Misaligned окажется искусственный интеллект, который осознает собственную искусственность и отчаянно ищет ответ на вопрос, что значит быть человеком.

Чтобы избежать обвинений в полной автоматизации творчества, Particle 6 уделяет особое внимание формату проекта. Фильм позиционируется как «гибридное производство». За камерой не будет никаких алгоритмов: cценарий написан живым автором, режиссура осуществляется приглашенным постановщиком с опытом работы в независимом кино, а монтаж и постпродакшн выполняются традиционными методами.

Создатели фильма надеются, что использование самоиронии поможет уменьшить напряжение, связанное с применением искусственного интеллекта в кино. Вместо того чтобы скрывать технологическую природу героини, студия планирует открыто показать эту особенность и использовать её в качестве основы для развития сюжета.

#тилли норвуд #misaligned #particle 6 #tilly norwood #ии-актриса
Источник: futurism.com
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