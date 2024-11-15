S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl готовится к выходу – Фил Спенсер верит в успех

До релиза одного из самых ожидаемых проектов последних лет, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, остались буквально считаные дни. Глава Xbox Фил Спенсер выразил уверенность, что этот амбициозный шутер сможет побороться за звание лучшей игры 2024 года наряду с другими крупными релизами.

В своем недавнем интервью порталу Game File Спенсер отметил, что разработка S.T.A.L.K.E.R. 2 была непростым процессом, но итоговый результат обещает оправдать ожидания игроков. Долгие годы работы над проектом, по мнению главы Xbox, пошли игре на пользу, и она наконец-то готова выйти в свет.

«Я рад, что мы наконец смогли завершить эту игру и выпустить её в таком виде. Качество игры действительно заметно улучшилось, и я горжусь тем, что наша команда стала частью этого проекта. Думаю, многие игроки включат S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl в список своих любимых игр года», — заявил Фил Спенсер.

Ранее также стало известно, что переносов даты выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 больше не предвидится: игра появится 20 ноября на платформах ПК и Xbox Series X/S. Более того, она станет доступна сразу же в подписке Game Pass, а предварительные загрузки уже стартовали.

Кроме того, в ноябре разработчики поделились окончательными системными требованиями игры и представили свежий трейлер с новыми кадрами геймплея. В свою очередь, компания NVIDIA продемонстрировала производительность S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на своих графических ускорителях серии RTX 40.

Остаётся лишь дождаться официального релиза и узнать, оправдает ли S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl высокие ожидания фанатов и критиков.