Даже флагманская RTX 4090 не может обеспечить стабильные 60 кадров в секунду в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl без использования DLSS FG.

В официальном блоге NVIDIA были опубликованы первые результаты тестирования производительности ПК-версии долгожданной игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на видеокартах серии GeForce RTX 4000. Специалисты компании проверяли работу игры при различных графических настройках и разрешениях экрана, включая использование технологии DLSS 3.





Согласно представленным данным, для достижения стабильных 60 FPS в разрешении Full HD (1080p) без применения DLSS требуется видеокарта уровня GeForce RTX 4070. Модель RTX 4070 Ti SUPER демонстрирует производительность на уровне 82 FPS, а флагманская RTX 4090 способна выдать около 85 FPS. Однако включение DLSS FG значительно повышает этот показатель – фреймрейт увеличивается почти вдвое.

Для комфортного геймплея в разрешении Quad HD (1440p) с частотой 30 FPS достаточно будет видеокарты RTX 4060 Ti, тогда как для плавного воспроизведения игры со скоростью 60 кадров в секунду понадобится уже RTX 4070 Ti SUPER. Использование технологии Frame Generation также удваивает количество кадров в этой конфигурации.

Наиболее требовательным к ресурсам оказалось разрешение Ultra HD (4K): даже топовая RTX 4090 не смогла обеспечить стабильные 60 FPS без активации DLSS. Карта RTX 4070 позволит играть в режиме 4K/30 FPS, но для увеличения средней частоты до 90 FPS необходимо включить DLSS, который в данном случае способен повысить производительность в 2,4 раза.

Кроме того, NVIDIA провела тестирование игры на мобильных видеокартах из той же серии. Для достижения 60+ FPS в 1080р подойдут ноутбуки с предтоповым ускорителем RTX 4080M, а для режима 1440р/60 FPS потребуется ноутбук с флагманом RTX 4090M.

Эти данные помогут игрокам лучше ориентироваться в выборе оборудования перед покупкой или обновлением своих систем для комфортной игры в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.