Размер дистрибутива игры можно объяснить габаритами игрового мира: площадь Зоны в S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl равна 64 квадратным километрам.

Владельцы игровых консолей Xbox Series получили возможность предзаказать и начать предварительную загрузку одного из самых ожидаемых проектов года — S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Однако пользователи ПК пока вынуждены подождать — предзагрузка для этой платформы ещё недоступна.

Вес консольной версии игры впечатляет — она занимает около 146 ГБ, что делает её одной из самых объёмных современных игр. Для сравнения, даже такие крупные проекты, как серия Call of Duty от Activision, уступают ей в размерах. Так, Call of Duty: Black Ops 6 с учётом всех режимов весит лишь около 60 ГБ.

Такой внушительный размер объясняется масштабностью игрового мира. Площадь Зоны в игре достигает 64 квадратных километров, а разработчики уверяют, что каждая локация была создана вручную. Что касается ПК-версии, то хотя о возможности предзаказа пока ничего не сообщалось, игра уверенно держится на восьмом месте в чарте продаж Steam среди тех игр, которые ещё не вышли. Единственным проектом, который опережает её в этом списке, является Farming Simulator 25, релиз которого запланирован на 12 ноября.

Несмотря на отсутствие официальных данных о системных требованиях к игре, разработчики заявили об отличной оптимизации под консоли. Ожидается, что на младшей модели Xbox Series S игра будет работать со стабильными 30 кадрами в секунду, а на старшей Xbox Series X — с частотой до 60 кадров/сек при высоком разрешении.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 запланирован на 20 ноября. Игра будет доступна как на ПК, так и на консолях Xbox Series, а также войдёт в состав подписки Game Pass с самого первого дня.