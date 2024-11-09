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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ушла на «золото» — переносов игры больше не планируется
GSC Game World сообщила в своем аккаунте X/Twitter, что долгожданный приключенческий шутер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ушел на золото. Релиз игры состоится в запланированные сроки без каких-либо задержек — 20 ноября 2024 года.

Студия GSC Game World поделилась важной новостью с сообществом поклонников серии S.T.A.L.K.E.R.: долгожданный приключенческий шутер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl наконец-то ушел на золото. Это означает, что процесс разработки проекта был успешно завершён, и физические копии игры уже отправились в печать. Релиз шутера остаётся неизменным и запланирован на 20 ноября 2024 года. Никаких дальнейших задержек больше не ожидается.

Объявлению также сопутствовал выход нового трейлера, который повторяет информацию из сообщения в X/Twitter и демонстрирует последние достижения команды.

Напомним, что первый анонс S.T.A.L.K.E.R. 2 состоялся ещё в 2010 году, с плановым выпуском в 2012-м. Однако проект столкнулся с трудностями, и его разработку пришлось отменить, а команду разработчиков распустить. Повторный анонс игры произошёл в 2018 году, но за прошедшие годы дату релиза перенесли целых шесть раз. 

Последний перенос дат был сделан для того, чтобы у команды появилось дополнительное время на финальную полировку игры: устранение оставшихся багов и повышение общей производительности. Для этого разработчики внесли изменения в движок Unreal Engine 5.1, что позволило достичь стабильной частоты кадров и избежать характерных для данного движка микрозадержек.

Фанатам стоит ожидать впечатляющий бесшовный открытый мир площадью около 60 км2, жесткий и захватывающий геймплей, основную сюжетную линию продолжительностью порядка 40 часов, несколько концовок и качественный текстовый перевод на русский язык.

#gsc game world #s.t.a.l.k.e.r. 2: heart of chornobyl
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Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 объявили о завершении разработки и подтвердили дату выхода
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