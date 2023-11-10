Для Alan Wake 2 вышло очередное обновление
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Сегодня, 9 ноября, компания Remedy Entertainment выпустила очередное обновление под № 10 для игры Alan Wake 2, которое содержит более 100 улучшений и исправлений. Среди них есть исправления для конкретных платформ, а именно для PS5 и Xbox.
С момента выхода игры в конце прошлого месяца было выпущено уже несколько патчей. Буквально позавчера разработчики представили крупный патч, содержащий более 200 исправлений для всех игровых платформ, а сегодня нам доступно очередное обновление. Игроки будут рады узнать, что это обновление решает критические проблемы с прогрессом, включая проблемы с прогрессом в миссии Scratch (Новый план) и неправильное поведение в Espresso Express в Local Girl (Coffee World). Более того, обновление включает дополнительные улучшения игры и исправления общих ошибок. В нем также улучшены шансы выпадения боеприпасов и медикаментов из контейнеров в битве с боссом Синтией.
Что касается исправлений для конкретной платформы, то обновление решает проблему на Xbox Series, которая вызывала отсутствие или прерывание звука. На PlayStation 5 оно решает проблему, из-за которой использование Share Play иногда приводило к сбою игры. Кроме того, оно исправляет некоторые проблемы со звуком ближе к концу игры на консолях PS5.
С более подробным списком изменений можно ознакомиться здесь.
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