Введение

В 2009 году компанией AMD была представлена обновленная версия чипсета с интегрированной графикой, поддерживающая DirectX 10.1 и имеющая возможность аппаратного ускорения кодирования видеопотока. Ранние материнские платы с этими чипсетами оснащались локальным видеобуфером для «встройки», представлявшим из себя один стик видеопамяти, распаивающийся возле чипсета. Героиней сегодняшнего материала является материнская плата, как раз наделенная таким видеобуфером.

ASRock A785GM-LE/128M

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По сути, обыкновенная бюджетная материнская плата, которая наделена дополнительным видеобуфером объемом 128 Мб, роль которого исполняет стик памяти Elixir N2TU1G16DG-AC. Производителем материнской платы расширен модельный ряд поддерживаемых процессоров, и она также поддерживает процессоры, выпущенные для AM2 сокета, помимо AM2+ и AM3 процессоров. Благодаря наличию у платы южного моста SB710 поддерживается функция Advanced Calibration Clock, позволяющая разблокировать заблокированные процессорные ядра.

Давайте, помимо материнской платы, познакомимся и с остальными участниками тестирования.

Тестовый стенд

Процессор: S-AM3 Sempron 145;

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Кулер: Cooler Master с медным пятаком;

Материнская плата: S-AM3 ASRock A785GM-LE/128M;

Оперативная память: 2 x 1 Гб Hynix PC2-6400;

Видеокарта: Radeon HD 4200 IGP;

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Жесткий диск: SATA III SSD Digma Eun P1 DGSR2256GP13T 256Гб;

Блок питания: FSP ATX-400PNR;

Операционная система: Windows 7 SP1 Starter X86;

Драйвер: Catalyst 12.6 Legacy.

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Впервые в моем блоге при тестировании используется SSD-накопитель вместо традиционного механического. Общие характеристики всего представленного железа соответствуют уровню офисного ПК, где чаще всего используется интегрированная графика.

Изначально в этой плате был установлен процессор Athlon 64 X2 5000+, но производительность интегрированной графики в паре с ним была крайне низкой (возможно, из-за того, что системная логика была рассчитана AMD под процессоры Athlon II/Phenom II, наделенных улучшенным контроллером памяти, первого Phenom, имеющего Unganged режим работы контроллера памяти ОЗУ, который необходим для корректной работы ОЗУ в паре с локальным видеобуфером). Что же касается Sempron 145 — чудотворной разлочки процессора на тестируемой плате не случилось, так что тестировать приходится стоковый вариант.

Методика тестирования в разогнанном состоянии и без достаточно простая. По процессорной части будет разогнана лишь оперативная память до уровня 1066 МГц, встроенная видеокарта будет иметь разгон на 60%.

Встроенный бенчмарк Windows 7 без разгона считает самой слабой частью 2D-производительность встроенной графики, после разгона самой слабой частью является процессор.

Разгон оперативной памяти позволяет увеличить пропускную способность памяти в режиме чтения на 17% и в режиме копирования на 12%, при этом сократив задержки памяти на 6,2 нс.

Разгон видеоподсистемы осуществлен напрямую через биос материнской платы. За время тестирования не было обнаружено проблем с отображением картинки, графические артефакты полностью отсутствовали.

Стоит отметить, что если оставить активным только локальный видеобуфер, то производительность видеоподсистемы падает катастрофически и ее с трудом хватает лишь для работы с 2D-графикой. В стандартном режиме благодаря видеобуферу материнской платы доступно не 256 Мб, как у плат, не имеющих таковой, а 384 Мб видеопамяти.

Тестирование

Начнем тестовую сессию с синтетических тестов центрального процессора. И первым тестом будет тест архивации 7Zip.

Разгон оперативной памяти позволяет повысить производительность в данном бенчмарке на 9%.

В тесте 2D-операций тестовой утилиты AIDA64 разгон оперативной памяти увеличивает производительность на 10%.

В тесте вычислений трассировки лучей разница держится на уровне погрешности и не достигает 1%.

В тесте вычислений с плавающей запятой разгон оперативной памяти повышает производительность на ~5%.

При разгоне оперативной памяти на 33% с участием одноядерного процессора в этих синтетических тестах получаем в среднем прирост на 6,2%.

Следующая группа тестов будет представлена тестом навигации в интернете, используя веб-браузеры Supermium 132 и Palemoon 33.

В бенчмарке JavaScript сообщества Mozilla разгон оперативной памяти позволяет получить прирост в 36%.

В бенчмарке JavaScript от Google разгон оперативной памяти позволяет получить прирост в 2%, что является результатом на уровне погрешности.

В тесте скорости отрисовки Adobe Flash Player на примере игры Super Mario 63, используя максимально возможные настройки качества в веб-браузере Pale Moon 33, ускорение за счет разгона достигает 5%.

В среднем в этой группе тестов получается получить прирост ~ 14,3%, преимущественно за счет первого теста.

Далее мы пробежимся по 3D-приложениям и посмотрим, насколько увеличилась производительность благодаря разгону видеоподсистемы.

В синтетическом тесте рендеринга 3D-графики разгон позволяет получить прирост ~3,1% по процессорной части и 27% по графической части.

В игровом бенчмарке от Futuremark разгон позволяет получить прирост ~4,3% по процессорной части и ~27,4% по графической части.

В синтетических тестах 3D-графики в среднем получаем прирост 3,7% по процессорной части и 27% по графической.

Далее прогоним игровые тесты в наиболее оптимальных настройках по качеству и разрешению картинки.

В игре Duke Nukem 3D, запускаемой по средствам порта, написанного на JavaScript в лице BuildGDX, получаем прирост в 60%.

В первой Half-Life поймать разницу в производительности не представляется возможным, так как производительность упирается в лок кадров, установленных внутри игрового движка. Разница в производительности на уровне погрешности.

В игре Quake 3 разница составляет всего ~2,6%, что можно было списать на погрешность.

Во втором пришествии серьезного Сэма получается зафиксировать разницу при разгоне в ~9,6%.

В приключениях таинственного Джона в бронированном костюме спартанца получается получить прирост ~32%.

В игре TES 3: Morrowind разница составляет всего ~ 9,7%.

В темной страшилке про зомби и адское вторжение разница в производительности при разгоне ~34,4%.

В игре про приключение монтировки по заброшкам разгон позволяет получить разницу в 29,1%.

В тропическом боевике про красную гавайскую рубашку Карвера получается зафиксировать разницу в 44%.

В игре F.E.A.R. разница в производительности при разгоне достигает 31%, что позволяет вернуть игру к играбельному уровню.

В среднем при разгоне видеоподсистемы в этих тестовых играх получаем ~25,3% прироста производительности.

Заключение

Сегодня мы познакомились с платформой на базе чипсета AMD 785G при участии одноядерного Sempron и разогнали графическую подсистему. За кадром осталась простота разгона оперативной памяти, достигнутая благодаря контроллеру памяти процессора Sempron. Интегрированная видеокарта базируется на графическом чипе видеокарт начального уровня и выдает эквивалентный им уровень, что при разгоне позволяет добиться более высокой частоты кадров и позволяет играть в старые игры. В целом это знакомство было приятным, а простота разгона оперативной памяти очень удивила.