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The Register: Евросоюз создаст свою операционную систему для PC на основе Linux

Чтобы не зависеть в этом вопросе от США.
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Евросоюз решил выпустить собственную операционную систему для компьютеров. Она будет называться EU OS. Главная цель — не зависеть от американских технологий. Новая система основана на Linux и ориентирована на государственные организации Европы.

EU OS использует интерфейс KDE, который похож на рабочий стол Windows. Это сделано для удобства пользователей. Система должна стать простой и понятной, но тем не менее, не забываем, что это Linux. Эту OS будут использовать в госучреждениях, чтобы заменить американские программы.

На сайте проекта можно найти документы о том, как система планируется и работает. Там же описаны требования к EU OS и планы по ее управлению. Интересно, что основой для системы выбрали Fedora KDE. Это не европейский openSUSE, как можно было бы ожидать. Эксперты считают, что Fedora KDE выбрали из-за ее стабильности.

Идея не новая. Евросоюз давно хочет снизить зависимость от США в технологиях. Например, в 2023 году страны ЕС обсуждали переход на открытые системы. Это программы с открытым кодом, которые можно свободно менять. Linux — одна из таких систем. Она бесплатна и популярна во всем мире. Проект возглавляет доктор Роберт Риман. Он работает в Европейском надзоре за защитой данных (EDPS). Это ведомство следит за безопасностью информации в Евросоюзе. 

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