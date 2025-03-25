Здание вырастет на пересечении Филатовского шоссе и улицы Старосаврасовской. Это место находится в Новой Москве (НАО). Из новой башни можно будет легко попасть в другие корпуса через наземный переход. Участок под строительство занимает 2,6 гектара.

Общая площадь третьей башни составит больше 35 тысяч квадратных метров. Внутри разместят офисы разного размера — от 70 до 1426 квадратных метров. Также в здании появятся зоны для отдыха и развлечений.

«Прокшино» — это большой проект компании «А101». Он включает не только деловой квартал, но и жилые дома, а также объекты социальной инфраструктуры. Например, здесь построят школы, детские сады и поликлиники. Одной из особенностей станет просторный прогулочный бульвар. Часть его отдадут под вернисаж — открытую выставку картин и скульптур современных художников. Это место станет точкой притяжения для жителей и гостей.

Такие проекты помогают развивать Новую Москву. Они создают комфортные условия для жизни и работы. Жители района отмечают, что «Прокшино» меняет облик территории. Здесь появляются новые возможности для бизнеса и отдыха.

Компания «А101» - компания известная, в её портфолио есть много крупных проектов. Она строит не только офисы, но и целые жилые кварталы. В «Прокшино» застройщик обещает сделать все, чтобы людям было удобно жить, работать и проводить свободное время.