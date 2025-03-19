Правда, пока что неизвестно наказание за нарушение.

С 1 сентября 2025 года в Китае начнет действовать новый закон. Он обяжет отмечать весь контент, созданный искусственным интеллектом. Речь идет о текстах, картинках, видео и аудио. Об этом сообщило ведомство, которое регулирует интернет в стране — Администрация киберпространства Китая (CAC).

Маркировка должна быть заметной, ее нужно будет видеть или слышать. Также информацию об ИИ придется записывать в метаданные файлов. Удалять или прятать такие метки запретят. Разработчикам тоже нельзя будет создавать программы, которые помогают это делать.

Однако, исключения возможны, например, если контент нужен для общества или промышленности. Но даже в таких случаях данные о том, что его сделал ИИ, должны сохраняться.

Дело в том, что власти Китая хотят бороться с дезинформацией. Фейковые новости, созданные искусственным интеллектом, становятся проблемой во всем мире. В Китае решили действовать жестко. Пока неясно, какое наказание ждет тех, кто нарушит закон. Но эксперты уверены: в Китае правила будут соблюдать строго. Хотя бы судя по тому, что страна уже давно контролирует интернет и борется с ложной информацией.

Китай не первый, кто вводит такие меры. Например, в Евросоюзе тоже обсуждают правила для ИИ. В США пока нет единого закона, но отдельные штаты уже думают о похожих правилах.

Новый закон в Китае затронет многих. Компании, которые делают видео или пишут тексты с помощью ИИ, должны будут адаптироваться. Пользователям придется привыкать к меткам, хотя возможно, многие эти метки даже не заметят.