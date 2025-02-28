Новый кооперативный хоррор R.E.P.O. покоряет Steam
На платформе Steam набирает популярность игра R.E.P.O. Это кооперативный хоррор, созданный шведской студией semiwork. Игроки объединяются в команды до шести человек. Вместе они исследуют мрачные локации и собирают ценные предметы. Реалистичная физика делает процесс еще интереснее.
Сейчас R.E.P.O. занимает пятое место в списке бестселлеров Steam. Это не считая Steam Deck. Такой успех удивителен, ведь игра обошлась без громкой рекламы. В пиковые моменты в нее одновременно играли 15 тысяч человек. Пользователи оставили уже больше 1600 отзывов. Из них 97% — положительные.
Цена тоже радует. До 5 марта R.E.P.O. продается со скидкой 20%. Стоимость — всего 308 рублей. Низкая цена и хорошее качество — главные причины успеха.
Студия semiwork уже известна игрокам. В 2023 году они выпустили игру Voidigo. Она тоже получила отличные отзывы — 96% положительных оценок в Steam. Разработчики умеют удивлять и радовать аудиторию.
R.E.P.O. — это не просто хоррор. Игра сочетает в себе страх и юмор, а командная работа добавляет азарта. Игроки называют это уникальным опытом. Мрачные локации пугают, но совместное прохождение с друзьями делает процесс веселым.
Кооперативные хорроры с сетевой игрой становятся трендом. Аналитики прогнозируют, что популярность жанра будет расти.
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