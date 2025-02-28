На платформе Steam набирает популярность игра R.E.P.O. Это кооперативный хоррор, созданный шведской студией semiwork. Игроки объединяются в команды до шести человек. Вместе они исследуют мрачные локации и собирают ценные предметы. Реалистичная физика делает процесс еще интереснее.

Сейчас R.E.P.O. занимает пятое место в списке бестселлеров Steam. Это не считая Steam Deck. Такой успех удивителен, ведь игра обошлась без громкой рекламы. В пиковые моменты в нее одновременно играли 15 тысяч человек. Пользователи оставили уже больше 1600 отзывов. Из них 97% — положительные.

Цена тоже радует. До 5 марта R.E.P.O. продается со скидкой 20%. Стоимость — всего 308 рублей. Низкая цена и хорошее качество — главные причины успеха.

Студия semiwork уже известна игрокам. В 2023 году они выпустили игру Voidigo. Она тоже получила отличные отзывы — 96% положительных оценок в Steam. Разработчики умеют удивлять и радовать аудиторию.

R.E.P.O. — это не просто хоррор. Игра сочетает в себе страх и юмор, а командная работа добавляет азарта. Игроки называют это уникальным опытом. Мрачные локации пугают, но совместное прохождение с друзьями делает процесс веселым.

Кооперативные хорроры с сетевой игрой становятся трендом. Аналитики прогнозируют, что популярность жанра будет расти.



