Компания MINI представила новый электрический кроссовер Countryman EV. Это первая модель в семействе Countryman с электродвигателем. Машина получила полный привод и два мотора. Их общая мощность – 308 лошадиных сил. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 5,4 секунды.

На одном заряде Countryman EV может проехать до 340 километров. Быстрая зарядка – одно из главных преимуществ. На станциях мощностью 130 кВт батарея заряжается с 10% до 80% всего за 30 минут. Дома, от обычной сети Level 2, полный заряд займет около 7 часов.

Салон сделали экологичным – использовали переработанные материалы. Багажник вмещает 703 литра. Если сложить задние сиденья, объем вырастет до 1591 литра. Это один из самых просторных багажников среди компактных кроссоверов.

В базовой версии есть много интересных функций. Например, проекционный дисплей на лобовое стекло. Также доступна беспроводная зарядка для телефона. Установлена система MINI OS 9 с большим OLED-экраном. Пока машина заряжается, можно даже поиграть в видеоигры.

Цена стартует от 45 200 долларов. В рублях это примерно 3,9 миллиона по текущему курсу. Продажи начнутся уже в этом году. Эксперты считают, что Countryman EV может составить конкуренцию Tesla Model Y. По данным аналитиков, рынок электрокаров в 2025 году вырастет на 20%. MINI рассчитывает занять свою нишу среди городских электромобилей.