Компания Panasonic порадовала любителей фотографии и видео новой камерой Lumix S1RII. Это полнокадровая беззеркальная модель с улучшенными функциями. Главная особенность — возможность снимать видео в качестве 8K с частотой 30 кадров в секунду. Камера получила новый сенсор с разрешением 44,3 мегапикселя. При желании его можно увеличить до впечатляющих 177 мегапикселей.

Panasonic сделала акцент на улучшенной системе автофокусировки. В Lumix S1RII используется гибридная фазовая фокусировка с элементами искусственного интеллекта. Так камера лучше распознает лица, глаза и следит за движением людей. Еще одна сильная сторона — стабилизация изображения. Встроенная система (IBIS) компенсирует дрожание камеры до 8 ступеней выдержки. Также аппарат имеет электронную стабилизацию (EIS), которая помогает сделать кадры четкими без потери качества.

Lumix S1RII предлагает два режима затвора: механический и электронный. Первый работает со скоростью 10 кадров в секунду, второй — до 40 кадров в секунду. Камера поддерживает технологию Open Gate, которая позволяет записывать видео в формате 3:2 с высоким разрешением. Потом такие ролики можно обрезать до формата 6:19 с отличной детализацией. Изначально Open Gate работает в 6,4K, но в будущем Panasonic обещает обновления до 7,2K или даже 8,1K.

Для профессионалов есть поддержка форматов ProRes RAW и 5.8K Apple ProRes RAW HQ. Видео в этих форматах записывается прямо на карту памяти CFExpress типа B.

Официальная дата продаж и цена пока не объявлены, но анонс уже вызвал ажиотаж среди поклонников техники Panasonic.